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BALIKESİR Hatice nine, ürettiği 350 kilo nohudu ihtiyaç sahipleri için bağışladı

Hatice nine, ürettiği 350 kilo nohudu ihtiyaç sahipleri için bağışladıBALIKESİR'in Sındırgı ilçesinde, Hatice Dalboy (70), yetiştirdiği 350 kilogram nohudu ihtiyaç sahiplerine dağıtılması için bağışladı.

22.04.2020 18:52 | Son Güncelleme: 22.04.2020 18:59
Hatice nine, ürettiği 350 kilo nohudu ihtiyaç sahipleri için bağışladı
BALIKESİR'in Sındırgı ilçesinde, Hatice Dalboy (70), yetiştirdiği 350 kilogram nohudu ihtiyaç sahiplerine dağıtılması için bağışladı.
Sındırgı'nın Gölcük Mahallesi'nde yalnız yaşayan Hatice Dalboy, tarlasında yetiştirdiği 350 kilogram nohudu, ihtiyaç sahiplerine dağıtılması için Sındırgı Belediyesi Gıda Bankası'na bağışladı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun açıklamalarından etkilendiğini belirten Hatice Dalboy, "Allah herkese sağlık sıhhat versin. Bu dönemde dayanışmamız lazım, sen tok yatarken öbürü aç yatsın, buna gönlümüz razı değil. Sağlık bakanımız, bir de Süleyman Soylu, bunları her gün dinledikçe içimden geldi. Ben de elimi taşın altına sokayım dedim. Bir hayrım olsun istedim. İhtiyaç sahiplerine dağıtılsın istedim. Aylığım yok, bir başka gelirim yok. Sadece tarla desteklemeleri ile bunları alnımın teriyle yaptım. İhtiyaç sahiplerine vermek içimden geldi, verdim. Ben 70 yaşındayım alanlara da helali hoş olsun. Allah milletimize, devletimize zeval vermesin. Allah herkese kolaylıklar versinö dedi.
Sındırgı Belediye Başkanı AK Partili Ekrem Yavaş da, "Sındırgı insanı her alanda birlik beraberliği ile örnek olmuştur. Özellikle zor günlerde gönlü zengin insanlar paylaşarak birbirlerine destek olmayı hedefler. İçinde bulunduğumuz durumda, Milli Dayanışma Kampanyası'na da destek çığ gibi büyüyor. Hatice ninemiz ektiği nohutları vererek, örnek oldu. Daha nice vatandaşımız da devletimizin verdiği yardımları kabul etmeyerek, kampanyaya bağışladı. Vatandaşlarımız üzerine düşeni yapıyor, bizler de belediyemizin alt katında sevgi marketi oluşturduk. Esnafımız, hayırsever vatandaşlarımızın destekleri ile ihtiyaç sahiplerimize ulaşıyoruz. Özellikle sağ elin verdiğini sol el görmesin düsturunu ilke edindiğimiz için sevgi marketimize ayrı bir giriş kapısı da oluşturduk. İhtiyacı olan vatandaşlarımız gelip ihtiyaçlarını alıyor, arka kapıdan kimse görmeden çıkıp gidiyor. Destek olan herkese teşekkür ediyorum. Bütün zorlukları birlikte aşacağız" diye konuştu. BALIKESİR Hatice nine, ürettiği 350 kilo nohudu ihtiyaç sahipleri için bağışladı

Kaynak: DHA

Etiketler: Süleyman Soylu, Hatice Çarpar, Sındırgı, Güncel , Haber
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