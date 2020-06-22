Balıkesir için sağanak yağış uyarısı

Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü, Balıkesir ve il genelinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü yağış beklendiğini açıkladı.

Balıkesir için sağanak yağış uyarısı
22.06.2020 14:50 | Son Güncelleme: 22.06.2020 15:50
Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü, Balıkesir ve il genelinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü yağış beklendiğini açıkladı.

Meteoroloji Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Yapılan son değerlendirmelere göre; bugün Balıkesir genelinde yerel olarak kuvvetli (21-50 KG/m2) sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar, eğimin yüksek olduğu yerlerde heyelan, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır." - BALIKESİR

Kaynak: İHA

Etiketler: Balıkesir, Güncel, Haber

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