14.07.2019 13:57
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Balıkesir için sağanak yağmur uyarısı yapıldı

Balıkesir için sağanak yağmur uyarısı yapıldı

Balıkesir Meteoroloji Bölge Müdürlüğü, il genelinde sağanak yağışı uyarısında bulundu.

Balıkesir Meteoroloji Bölge Müdürlüğü, il genelinde sağanak yağışı uyarısında bulundu.

Balıkesir Meteoroloji Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada şu cümlelere yer verildi;

"Yapılan son değerlendirmelere göre, Balıkesir çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. 2 gün boyunca etkisini göstermesi beklenen kuvvetli yağışların oluşturabileceği sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yerel dolu yağışı, yağış anında kısa süreli fırtına gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır." - BALIKESİR
Kaynak: İHA
Balıkesir, Güncel

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