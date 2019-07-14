14.07.2019 14:00
Haberler» Güncel» Haber

Balıkesir için sağanak yağmur uyarısı yapıldı

Balıkesir için sağanak yağmur uyarısı yapıldı

Balıkesir Meteoroloji Bölge Müdürlüğü, il genelinde sağanak yağışı uyarısında bulundu.

Balıkesir Meteoroloji Bölge Müdürlüğü, il genelinde sağanak yağışı uyarısında bulundu. Balıkesir Meteoroloji Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada şu cümlelere yer verildi;
"Yapılan son değerlendirmelere göre, Balıkesir çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. 2 gün boyunca etkisini göstermesi beklenen kuvvetli yağışların oluşturabileceği sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yerel dolu yağışı, yağış anında kısa süreli fırtına gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır."
(İHA)
Kaynak: İHA
Balıkesir, Güncel

Son Dakika Haberleri
18:05   KAĞITHANE'DE KOLUNA DEMİR SAPLANAN ÇOCUK İTFAİYE EKİPLERİNCE KURTARILDI
18:05   'Evi niye gözetliyorsun?' diyen komşusunu öldürüp, 4 yakının yaraladı
18:04   Erdemli'de bin keklik doğaya salındı
18:04   Burdur'da iki otomobil çarpıştı: 10 yaralı
18:03   HDP'li belediyenin cami yapımını durduracak imar planı değişikliği
18:02   - Endonezya'da 7.3 Büyüklüğünde Deprem
18:02   Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tarihimizin şu anda en önemli anlaşması, S-400 anlaşmasıdır