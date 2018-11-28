Balıkesir İki Çocuk, Köprüden Trenin Üzerine Atladı

Balıkesir
'in Bandırma
ilçesinde, 2 çocuk, köprüden yük treninin vagonlarına atladı. Çocuklardan Birhat Elitaş (13) yüksek gerilim hattına kapıldı ve ağır yaralanarak vücudunda yanıklar oluştu. Olayın ardından arkadaşı ile birlikte vagona atlayan Deniz Çakmak (13) ise uzun süre polis ekiplerince olay yerinde aranmasının ardından 17 Eylül
mahallesindeki evinde hafif yaralı olarak bulundu.
Olay akşam saatlerinde Sunullah Mahallesi'nde bulunan 'çamaşır deresi' üzerindeki bir köprüde meydana geldi. İddiaya göre iki arkadaş saat 20.00 sularında bölgeden geçmekte olan yük treninin üzerine atladı. Kısa bir süre sonra trenden düşen Birhat Elitaş (13) çevreden geçmekte olan bir vatandaş tarafından yaralı olarak bulunarak Bandırma Devlet Hastanesin'e götürülüp tedavi altına alındı. Yüksek gerilim hattı nedeniyle çocuğun yüzünde ve vücudunda yanıkların olduğu ve daha donanımlı bir hastaneye sevk edileceği öğrenildi. Deniz Çakmak isimli çocuk ise, bölgede yoğun yağış altında el fenerleri ile uzun süre emniyet ekipleri tarafından arandı. Emniyet, çocuğa 17 Eylül Mahallesindeki evinde hafif yaralı olarak ulaştı.
Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı.
Eylül,Bandırma,Balıkesir
28 Kasım 2018 Çarşamba 22:52