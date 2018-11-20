Balıkesir İmam Baba, Oğlunun Cenaze Namazını Kıldırdı

20 Kasım 2018 Salı 17:55



20 Kasım 2018 Salı 17:55

İmam baba, oğlunun cenaze namazını kıldırdıBALIKESİR'in Bandırma ilçesinde görev yapan imam Mustafa Kandemir, kanser tedavisi gördüğü hastanede yaşamını yitiren oğlu Safa'nın (27) cenaze namazını kıldırıp, cemaatten helallik istedi.Bandırma Ceza İnfaz Kurumunda İnfaz Koruma Memuru olarak görev yapan ve 5 yıldır kanser tedavisi gören Safa Kandemir tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Kandemir'in cenazesi Paşakonak Mahallesi'ndeki Yunus Emre Camii'ne getirildi. İmam baba Mustafa Kandemir, oğlu Safa'nın cenaze namazını kıldırdı ve cemaatten helallik istedi. Cenaze namazı öncesi duygu dolu bir konuşma yapan acılı baba, Küçükken para isterdi, 'Ne yapacaksın' diye sorardım, 'Baba, siz camide yardım topluyorsunuz ya ben de kutuya para atacağım' derdi. Dün cüzdanına baktım 15 TL bile çıkmadı. Alacağı vardı, biliyorum, ama borcu var mıydı bilmiyorum, varsa lütfen gelip söylesin. İyi bir insandı. Ben evladımdan razı oldum, sizler de ondan razı olun. Haklarınızı helal edinö dedi. Bandırma'dan son yolculuğuna uğurlanan Safa Kandemir'in cenazesi, yarın Kütahya'nın Simav ilçesinde toprağa verilecek.