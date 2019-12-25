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Balıkesir'in güvenliği masaya yatırıldı

Balıkesir İl Güvenlik ve Asayiş Koordinasyon toplantısı, Vali Ersin Yazıcı'nın başkanlığında gerçekleştirildi.

25.12.2019 17:46 | Son Güncelleme: 25.12.2019 17:51 Balıkesir'in güvenliği masaya yatırıldı
İl Güvenlik ve Asayiş Koordinasyon toplantısı, Vali Ersin Yazıcı'nın başkanlığında gerçekleştirildi.

Vali Ersin Yazıcı, vatandaşlarımızın huzur ve güven ortamında hayatlarını sürdürmelerini sağlamak adına il genelinde alınan güvenlik tedbirlerine ilişkin genel değerlendirmelerde bulundu. Balıkesir İl merkezi ve ilçelerin genel asayiş durumları hakkında bilgilendirmenin yapıldığı toplantıda; okul güvenliği, uyuşturucu ve kaçakçılıkla mücadele, düzensiz göç, karayolu trafik güvenliği, genel güvenlik ve asayişi etkileyen konular değerlendirilerek alınması gereken önlemler ve kurumlar arası koordinasyon hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

Balıkesir Öğretmenevinde düzenlenen toplantıya, Vali Ersin Yazıcı, Garnizon ve 9. Ana Jet Üs Komutanı Hava Pilot Tuğgeneral Kemal Turan, Cumhuriyet Başsavcısı Alpaslan Kaplan, Vali Yardımcısı Mustafa Çek, İlçe Kaymakamları, İl Emniyet Müdür Vekili Rafet Kantar, İl Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Tarık Hekimoğlu, Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanı SG Binbaşı Sadun Özdemir, MİT Temsilcisi ve Emniyet ile Jandarma mensupları katıldı. - BALIKESİR

Ersin Yazıcı, Balıkesir, Jandarma, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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