Balıkesir'in İlk Millet Kütüphanesi Sındırgı'da Açıldı

Kaynak: İHA

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde Sındırgı Belediyesi P. Uzm. Çvş. Hasan Öztürk Millet Kütüphanesi kapılarını okuyuculara açtı.Balıkesir'in ilk Millet Kütüphanesi olan Sındırgı Belediyesi P. Uzm. Çvş. Hasan Öztürk Millet Kütüphanesi farklı konsepti ile Türkiye'de de bir ilk olma özelliği taşıyor. 500 metrekarelik alan içerisinde oluşturulan Millet Kütüphanesinin zemin katında çocuk kütüphanesi, sesli oda, ödül odası, internet odası bulunurken ikinci katında ise yetişkin kütüphanesi ve kafeterya bulunuyor. Kütüphanenin dizaynında engelli vatandaşlar içinde bütün detaylar düşünülmüş.Cumhurbaşkanlığı İkinci Yüz Günlük Eylem Planının bir projesi de Sındırgı'da hayat bulduCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ikinci yüz günlük eylem planı içerisinde de yer alan Sındırgı Belediyesi P. Uzm. Çvş. Hasan Öztürk Millet Kütüphanesi Kültür ve Turizm Bakanlığı, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Sındırgı Belediyesi ve hayırsever vatandaş tarafından yapılan bağışla ilçeye kazandırıldı. Atıl durumdaki bina detaylı bir tadilat işlemi ile vatandaşların kullanımına sunulmuş oldu. Kütüphanenin A'dan Z'ye mobilya, boya ve tadilat işlemleri Sındırgı Belediyesi kademesinde ve belediye personeli tarafından yapılması ile bütçeye de önemli ölçü de katkı sağlandı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başlayan program protokol konuşmaları ile devam etti.Yavaş, "Türkiye'de herhalde bu konsepte başka bir kütüphane yok"Sındırgı Belediye Başkanı Ekrem Yavaş ise "Sıcak su Jeotermal ve diğerleri bunlardan sonra şu memlekette, benim adıma önemli olan artık burada gençliğe çocuklara geleceği anlatabilecek köprüler kurmamız gerekiyor. Türkiye'de herhalde bu konsepte başka bir kütüphane yok. Kültür müdürüm biraz önce ifade etti bir hayalle başladı. Altında çocuk kütüphanesi, üstünde büyükler için bir kütüphane çok şükür güzel bir konsept oldu. Hocam burada Allah binlerce razı olsun, Hasan kardeşimiz mekanı cennet olsun. İzmir de elim bir kaza ile vefat etti uzman çavuştu kendisi ondan arta kalan maddi destek konusunda da yardımcı oldu. Mevlüt amcamız ve bizlerde dedik ki onun adı ancak buraya yakışır oda dedi ki kitapları severdi, kitaplarla haşir neşirdi okumayı severdi. Hatta dedim ki ben şu park mı olsun şu mu olsun. Başkanım kütüphane olsun veya kitap olsun oda bize cesaret verdi. Onun da burada adını yaşattık ilelebet yaşasın İnşallah. Bereketli okuyan çocukların olduğu eğitilmiş ahlaklı, edepli, Türk insanına yakışır birer evlat yetiştirmek temennisi ile diyorum. Bizler geleceğimizin teminatı gençlerimiz ve çocuklarımız için, vatandaşlarımızın ufkunu genişletmek için çalışmalarımızı sürdüreceğiz" sözlerine yer verdi.İlçe Kaymakamı Zafer Oktay: "En sonuna kadar ince ince düşünülmüş uğraşılmış emek verilmiş bir çalışmanın sonucunu İnşallah bu gün vatandaşlarımız ve öğrencilerimizle buluşturmuş olacağız. Kütüphanenin canlı kalması için bizler de üzerimize düşeni yapacağız" dedi.Eğitimin her aşamasına destek kıymetlidir ifadesi ile sözlerine başlayan Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu "Kültür Bakanlığımız büyük şehrimiz ve Sındırgı belediyemizin katkılarıyla hayırseverlerimizin katkılarıyla, kaymakam beyin önderliği ile gerçekten Sındırgı'mıza yakışır ve Cumhurbaşkanımızın projelerinden olan millet kütüphaneleri millet bahçeleri Balıkesir'de de açılmaya başladı. Millet kütüphanelerinin ilki de Sındırgı'da açılıyor. Bundan dolayı tabi Sındırgı belediye başkanımız Ekrem Yavaş'ı tebrik ediyorum. Millet Kütüphanemiz Sındırgı'mıza Balıkesir'imize hayırlı uğurlu olsun " sözlerine yer verdi.Açılış kurdelası da protokol üyeleri ve öğrenciler tarafından dualar eşliğinde kesildi. Program sonunda başkan Yavaş katkı sağlayan P. Uzm. Çvş. Hasan Öztürk'ün babası Mevlüt Öztürk, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu ve İl Kültür ve Turizm Müdürüne günün anısına plaket takdim etti.Düzenlenen açılış törenine Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu, Sındırgı belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı belediye başkan adayı Ekrem Yavaş, İl Kültür ve Turizm Müdürü Mustafa Çaltı, siyasi parti temsilcileri, protokol üyeleri, vatandaşlar ve öğrenciler katıldı. - BALIKESİR