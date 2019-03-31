Balıkesir'in İvrindi İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, AK Parti Adayı...

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Balıkesir'in İvrindi ilçesinde belediye başkanlığını AK Parti adayı Yusuf Cengiz kazandı.Kesin olmayan sonuçlara göre, Cengiz 12 bin 616, İYİ Parti adayı Aydın Cihan 9 bin 927, Saadet Partisi adayı Hüseyin Güllühan 102 oy aldı.Cengiz'in öz geçmişiYusuf Cengiz, 1984 yılında Balıkesir İmam Hatip Lisesinden mezun oldu. 1986 yılında Kırşehir Eğitim Yüksekokulunu bitirdikten sonra Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde öğretmenliğe başladı. 1990-1994 yılları arasında Hacettepe Üniversitesi Eğitim Yönetimi ve Denetimi Bölümü'nü okudu. Daha sonra Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Eğitim Yönetimi ve Planlama alanında yüksek lisans yaptı. Eğitimini takiben Konya'ya İlköğretim Müfettişi olarak atandı. Artvin, Kütahya, Balıkesir illerinde maarif müfettişi/maarif müfettişleri başkanı olarak görev yaptı. 2014-2016 yılları arasında Balıkesir Milli Eğitim Müdürü olarak görev yaptı. 2016-2018 yılları arasında da Bolu Milli Eğitim Müdürü olarak görev yaptı.Yusuf Cengiz, evli ve 2 çocuk babasıdır.