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Balıkesir'in Körfez ilçelerinde 6 silah ele geçirdi

Balıkesir'in Edremit, Ayvalık ve Gömeç ilçelerinde polis son 24 saat içinde yaptığı uygulamalarda 6 adet silah ele geçirdi.

26.11.2019 11:06 | Son Güncelleme: 26.11.2019 11:11Balıkesir'in Körfez ilçelerinde 6 silah ele geçirdi
'in , Ayvalık ve Gömeç ilçelerinde polis son 24 saat içinde yaptığı uygulamalarda 6 adet silah ele geçirdi.

Edinilen bilgilere göre, Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Balıkesir ilçelerinde son 24 saat içerisinde 6 adet silah yakalandı. Uygulamalar neticesinde Ayvalık ilçesinde 2 adet ruhsatsız ateşli silah ve 11 adet fişek, Gömeç ilçesinde 3 adet yivsiz av tüfeği, Edremit ilçesinde 1 adet ruhsatsız ateşli silah ve 8 adet fişek ele geçirildi. Emniyet ekipleri tarafından silahlara el konulurken, silahlarla yakalanan şahıslar hakkında yasal işlem yapıldı. - BALIKESİR

Balıkesir, Edremit, Körfez, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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