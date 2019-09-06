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Balıkesir'in kurtuluş günü kutlamasında ateş açan avcılara idari işlem

BALIKESİR'in düşman işgalinden kurtuluşunun 97'nci yıl dönümü, Atatürk Anıtı önü ve Kuva-yi Milliye Meydanı'nda düzenlenen törenlerle kutlandı.

06.09.2019 17:29 Balıkesir'in kurtuluş günü kutlamasında ateş açan avcılara idari işlem
BALIKESİR'in düşman işgalinden kurtuluşunun 97'nci yıl dönümü, Atatürk Anıtı önü ve Kuva-yi Milliye Meydanı'nda düzenlenen törenlerle kutlandı. Tören geçişinde tüfeklerini ateşleyen avcıların fişekleri toplanırken, haklarında idari işlem yapıldı.
Balıkesir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 97'nci yılı kutlama programı gerçekleştirildi. Tören geçişinde, protokolün önünde tüfeklerini ateşleyen Dinkçiler Avcılar Kulübü üyeleri, İl Emniyet Müdürü Cengiz Zeybek'in tepkisiyle karşılaştı. Zeybek, önce görevli polislere talimat verdi ardından avcıların yanına gitti. Avcıların üzerindeki fişekleri tek tek toplayan polisler, kimlik tespiti de yapıp, haklarında idari işlem uyguladı. Polis kordonuna alınan avcılar, uyarıldıktan sonra serbest bırakıldı.
Avcılardan biri, "Mermiyi veren kendileri, işlem yapan kendileri. Neden böyle tepki gösterildiğini anlayamadık" dedi.



Balıkesir, Güncel

Kaynak: DHA

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