Balıkesir'in mavi bayraklı plajları yaza hazırlanıyor

Kaynak: DHA

Balıkesir'in mavi bayraklı plajları yaza hazırlanıyorBALIKESİR Büyükşehir Belediyesi tarafından, 5'i mavi bayraklı toplam 8 plajda temizlik çalışmalarına başlandı. Binlerce turistin ağırlanacağı plajlarda, 8 ayrı noktada da cankurtaran hizmeti verilecek.Edremit Körfezi sahillerinde, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi tarafından temizlik çalışmalarına başlandı. Büyükşehir Belediyesi'nin sorumluluğunda bulunan nitelikli plaj, marina ve yatlara verilen uluslararası çevre ödülü olan 5'i mavi bayraklı toplam 8 plajda çalışmalar sürüyor. Yaz sezonu öncesi kum eleme, temizlik çalışmaları tamamlandı ve temizlik görevlileri her gün sahillerde kaba çöp toplama çalışmalarını da sürdürüyor. Ayvalık Sarımsaklı Halk Plajı, Burhaniye Öğretmenler Halk Plajı, Altınoluk Özdemir Halk Plajı, Altınoluk Antandros Halk Plajı, Erdek Ocaklar Halk Plajında çalışmalar sürüyor. Ayrıca mavi bayraklı olmayan Akçay, Zeytinli ve Güre'de de çalışmalar sürdürülüyor.Ayrıca, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı AK Partili Yücel Yılmaz'ın talimatıyla Altınoluk Yağcılar, Güre Venüs Sitesi civarı ve Edremit, Zeytinli, Altınkum'a iskele kurulumları başladı. Güre hariç, Büyükşehir Belediyesine tahsisli plajlarda tamamında toplamda 8 noktada Cankurtaran hizmeti de İtfaiye Daire Başkanlığı personelleri tarafından verilecek.Balıkesir Büyükşehir Belediyesi sorumluluğunda bulunan halk plajlarında da duş, soyunma kabini gibi hizmetler tamamen ücretsiz olarak halkın kullanımına sunulacak.