Balıkesir'in Rüzgarı AR-GE Desteği İle Artacak

TÜREB heyeti GMKA yetkilileri eşliğinde; Balıkesir Organize Sanayi Bölgesi, Balıkesir Sanayi Odası, Balıkesir Üniversitesi, Balıkesir Teknokent ve Balıkesir Valiliği ziyaretlerinde bulundu.

TÜREB Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Yıldırım ile birlikte Balıkesir'e gelen heyet, ziyaretlerine Balıkesir OSB'de, Balıkesir Sanayi Odası ile birlikte yapmış oldukları toplantı ile başladı. Toplantı'nın açılış konuşmasını Balıkesir Sanayi Odası Başkanı H. Ali Eğinlioğlu yaptı. Balıkesir'in yatırım olanaklarından, sanayisinden ve yenilenebilir enerji potansiyelinden bahdesen Eğinlioğlu, yapılabilecek işbirliği olanakları hakkında heyete bilgi verdi. BALOSB müdürü Mesut Eray da heyete yeni açılacak etapları ile BALOSB ve yeni gümrük kurulması ile ilgili yapılan çalışmalar konusunda bir sunum gerçekleştirdi.

"Balıkesir Rüzgar Enerjisinde Güçlü Bir Potansiyel Barındırıyor"

Yıldırım ise toplantıda yaptığı konuşmasında, "Balıkesir gerçekten katma değer üreten bir şehir. Rüzgar enerjisinde gerçekten güçlü bir potansiyel barındırıyor. Balıkesir ve İzmir Türkiye 'de kurulu gücün neredeyse 3'te 1'i bu iki şehir ile geliştirilmiş durumda. Güney Marmara Kalkınma Ajansı ve İzmir Kalkınma Ajansı paydaşlarımız. Paydaşlarımızla beraber bu işin sanayisine el atmamız gerekiyor. Fikir önderlerine hem kendimizi anlatmamız lazım hem de dinlememiz lazım. Rüzgar enerjisi gelişirse sanayimiz gelişir. Uzun vadede gelecek nesillere bu kültürü aşılamamız lazım. " diye konuştu.

Yıldırım konuşmasında, "Bizim görevimiz rüzgar konusunda bilinirliği ve farkındalığı biraz daha artırmak. Biz Enerji Bakanlığı ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Rüzgarın Başkenti diyebileceğimiz iki şehirden biri Balıkesir. O yüzden burada bulunmaktan çok mutluyuz. İlişkilerimizin gelişmesi ve derinleşmesi gerekiyor. Buradan bize ne gibi bilgi ve destek talebi gelirse biz bunu karşılamak için elimizden geleni yapacağız." diyerek organizasyonda emeği geçenlere teşekkür ederek sözlerine son verdi.

İyi Niyet Protokolü İmzalandı

TÜREB heyeti BALOSB'nin ardından Balıkesir Üniversitesi (BAÜN) Rektörü Prof. Dr. İlter Kuş'u makamında ziyaret etti. Ziyarette GMKA'nın AB projesi ile hayata geçirilen "Rüzgar Enerjisi Eğitim Merkezi" de gezildi. Ziyarette ayrıca BAÜN, TÜREB ve GMKA arasında iş birliğine yönelik "İyi Niyet Protokolü" imzalandı. İmzalanan protokol ile rüzgar enerjisi sektöründe eğitim, Ar-Ge ve yenilikçilik faaliyetleri kapsamında kamu-üniversite ve sanayi iş birliğine dayalı uzun vadeli ve ortak çalışmalar yürütülmesi planlandı. Rüzgar Enerjisi Ar-Ge desteği protokolü ile ilgili olarak Rektörlük Yönetim Kurulu Salonunda tarafların katılımıyla bir toplantı ve imza töreni gerçekleştirildi. Protokolü BAÜN Rektörü Prof. Dr. İlter Kuş, TÜREB Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Yıldırım ve GMKA Genel Sekreter V. Abdullah Güç imzaladı.

"Üniversite Olarak Her Alanda Üniversite-Kamu-Sanayi İş Birliklerine Önem Veriyoruz"

İmza töreninde konuşan Balıkesir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İlter Kuş, üniversite olarak her alanda üniversite-kamu-sanayi iş birliklerine önem verdiklerinin altını çizerek, "Rüzgar enerjisi, gerek Balıkesir ve bölgemiz gerekse ülkemiz için oldukça önem arz eden ve üzerinde Ar-Ge'ye ve sürekli gelişime dayalı çalışmalar yapılması gereken stratejik bir alanı ifade ediyor. Biz de üniversite olarak nitelikli insan kaynağının eğitimi ve Ar-Ge çalışmalarına vereceğimiz desteklerle bu iyi niyet protokolü ve iş birliği içerisinde yer almaktan mutluyuz." şeklinde konuştu.

İmza töreninin ardından heyet, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İbrahim Türkmen ve Genel Sekreter V. Hakan Önal eşliğinde ziyaret ettikleri Mühendislik Fakültesi ve Balıkesir Üniversitesi Teknokent'de de incelemelerde bulunarak gerçekleştirilen çalışmalarla ilgili yetkililerden bilgi aldı.

TÜREB Heyeti son ziyaretini Balıkesir Valiliğine gerçekleştirdi. Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı TÜREB heyetini makamında kabul etti. Vali Yazıcı, yapılan ziyaretler ve gerçekleşebilecek çalışmalar hakkında heyetten bilgi aldı. Ziyaretler GMKA Balıkesir hizmet binasında gerçekleşen değerlendirme toplantısının ardından sona erdi.