Balıkesir'in Savaştepe İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, AK Parti Adayı...

Balıkesir
'in Savaştepe
ilçesinde belediye başkanlığını AK Parti
adayı Turhan Şimşek
kazandı.
Kesin olmayan sonuçlara göre, Turhan Şimşek 5 bin 922, İYİ Parti
adayı Osman Özgür Alaca
4 bin 555, BBP
adayı Sedat Alabaş
505 oy aldı.
-Şimşek'in öz geçmişi
Balıkesir, Savaştepe ilçesine bağlı Çamurlu köyünde doğdu. İlk öğretim hayatını memleketinde tamamlayan Şimşek, Dicle Üniversitesi
Eğitim Fakültesinden mezun oldu. Şimşek, Savaştepe Mehmet Akif Ersoy
İlkokulunda sınıf öğretmenliği yaptı.
30 Mart 2014 yerel seçiminde AK Parti'den Balıkesir, Savaştepe Belediye Başkanı seçilen Şimşek, evli ve iki çocuk babası.
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Kaynak: AA