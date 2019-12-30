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Balıkesir'in Sındırgı ilçesi

Kocakonak mahallesinde yaşayan ihtiyaç sahibi aileye duyarlı vatandaşların sosyal medya üzerinden başlattığı yardım kampanyasında Sındırgı Belediyesi ekipleri de aileye ulaştı.

30.12.2019 14:37 | Son Güncelleme: 30.12.2019 14:37 Balıkesir'in Sındırgı ilçesi

Annesi vefat etmiş babaları çalışacak durumda olmayan 4 kardeşe babaanneleri DuduDemirsöven bakıyor. Ailenin ihtiyaçlarının tespiti ve evinin temizliği için Belediyesi ekipleri de anında harekete geçti. Evi temizleyen ve boyayan ekipler ihtiyaç olan eşyalar ve evin tadilatı için kaymakamlık ve hayırsever vatandaşlar işbirliği içinde çalışmalarını sürdürecek.

Sosyal medyada yardım kampanyasını gören ve aileye anında ulaşılmasını sağlayan Sındırgı Belediye başkanı Ekrem Yavaş "Sındırgı kocaman bir aile. Bizler de ailemizin her ferdinin mutluluğu için çalışıyoruz. Duyarlı vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum. Belediye ekiplerimiz ailemizin ihtiyaçlarının karşılanması için çalışmalarını gerçekleştiriyor. Yardımda bulunmak isteyen vatandaşlarımız Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğümüzle irtibata geçebilirler. Bu ailemiz ve ihtiyaç sahibi tüm vatandaşlarımızın belirlenmesi adına yine belediyemize bildirimlerinizi bekliyorum. Onların yüzü gülerse Sındırgı daha güzel bir Sındırgı olur. " şeklinde konuştu.


Sındırgı, Güncel

Kaynak: Bültenler

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