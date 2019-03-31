Balıkesir'in Sındırgı İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, AK Parti Adayı...

Balıkesir
'in Sındırgı
ilçesinde belediye başkanlığını AK Parti
adayı Ekrem Yavaş
kazandı.
Kesin olmayan sonuçlara göre, Ekrem Yavaş
12 bin 354, CHP
adayı Tuncay Öztürk
11 bin 40, BBP
adayı Adem Öztürk 125 oy aldı.
-Yavaş'ın özgeçmişi- Sındırgı
'da doğdu İlk orta ve Lise tahsilini Sındırgı'da yaptı. Ankara Üniversitesi
Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Coğrafya bölümü bitirdi. 12 yıl öğretmenlik görevinden sonra 2004-2009 yıllarında Sındırgı Belediye Başkanlığı, 2011 Genel Seçimlerinde AK Parti
'den 7. Sıra Balıkesir Milletvekili
Adayı oldu. 2014 yılı yerel seçimlerinde yeniden Sındırgı Belediye Başkanlığına seçildi. Belediye başkanlığı görevini sürdüren Ekrem Yavaş
aynı zamanda İlim Yayma Cemiyeti Sındırgı Şubesi kurucusu, Sendikacılık, İzcilik, yanı sıra Yağcıbedir Halıları konusunda çalışmalarını devam ettirmekte. Ekrem Yavaş evli ve 3 çocuk babasıdır.
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Kaynak: AA