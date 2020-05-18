BALIKESİR İneklerini otlatırken EBA canlı derse katılan Ayşenur Her koşulda ders çalışmayı seviyorum

İneklerini otlatırken EBA canlı derse katılan Ayşenur: Her koşulda ders çalışmayı seviyorumBALIKESİR'in Sındırgı ilçesinde inek otlatırken Eğitim Bilişim Ağı'ndan (EBA) canlı derse katılan İmam Hatip Lisesi öğrencisi Ayşenur Doludağ'ın o anları Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk tarafından...

18.05.2020 16:40 | Son Güncelleme: 18.05.2020 16:46
İneklerini otlatırken EBA canlı derse katılan Ayşenur: Her koşulda ders çalışmayı seviyorum
BALIKESİR'in Sındırgı ilçesinde inek otlatırken Eğitim Bilişim Ağı'ndan (EBA) canlı derse katılan İmam Hatip Lisesi öğrencisi Ayşenur Doludağ'ın o anları Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk tarafından sosyal medya hesaplarında paylaşıldı. Paylaşım büyük beğeni alırken, DHA'ya konuşan Ayşenur Doludağ ise, her koşulda ders çalışmayı sevdiğini anlattı.
Manisa Şehit Fatih Kalu Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde yatılı olarak öğrenim gören 10. sınıf öğrencisi Ayşenur Doludağ, koronavirüs salgını nedeniyle eğitime ara verilmesinin ardından memleketi olan Balıkesir'in sındırgı ilçesinin kırsal Bayraklı Mahallesi'ndeki ailesinin yanına döndü. Burada çiftçilik yapan ailesine yardım eden Doludağ, bir yandan da eğitimini EBA'daki canlı dersleri takip ederek sürdürüyor. Doludağ'ın geçen 15 Mayıs'ta EBA'dan canlı olarak felsefe dersini cep telefonundan takip ederken, bir yandan da ailesinin ineklerini otlattığı öğretmeni Sebahat Yıldırım'ın dikkatini çekti. Öğretmeni Doludağ'ın bu görüntüsünü Milli Eğitim Bakanlığı ile paylaştı. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, izlediği bu görüntüleri sosyal medya hesaplarından paylaştı. BAKAN SELÇUK ŞUNLARI PAYLAŞTI
Bakan Selçuk sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi: "Sevgili Ayşenur... 'Ben de köyde bir yandan inek güder, bir yandan kitap okurdum' demek isterdim. Ama bizde inek vardı, kitap yoktu : ) Bu imkanların daha fazlası bizim görevimiz, sizin hakkınız. Fakat biz çok şanslıyız ki senin gibi öğrencilerimiz var. Ailene selamlar."
'HER KOŞUDA ÇALIŞMAYI SEVİYORUM'
Paylaşım büyük binlerce beğeni alırken, DHA'ya konuşan Ayşenur Doludağ ise, her koşulda ders çalışmayı sevdiğini söyledi. Devletin vermiş olduğu imkanlar için emeği geçenlere teşekkür eden Doludağ, "Daha önceden EBA TV'yi evimizden izliyordum. Ancak şu an işlerimiz yoğunlaştığı için hayvanlarımızın başında durmak zorundayım. Ben bu halimden memnunum. Bence ders çalışmanın yeri ve zamanı olmaz. Gördüğünüz gibi ben inekleri otlatırken derse katıldım. İnternetimin çektiği kadar dağda bayırda derslerimi çalışıyorum ve izliyorum. Sayın Bakanı'mıza benim görüntümü paylaştığı için teşekkür ediyorum. Her yerden destek mesajları geliyor. Bu durumda da beni çok mutlu ediyor" diye konuştu. BALIKESİR İneklerini otlatırken EBA canlı derse katılan Ayşenur Her koşulda ders çalışmayı seviyorum

Kaynak: DHA

Etiketler: Eğitim Bilişim Ağı, Ziya Selçuk, Balıkesir, Güncel, Haber

Manşet

Haberler

Brezilyalı TikTok fenomeni çene cerrahıyla evlendikten sonra bambaşka bir görünüme kavuştu Haber
Brezilyalı TikTok fenomeni çene cerrahıyla evlendikten sonra bambaşka bir görünüme kavuştu
Zillere basarak yaptığı yardım çağrısı karşılıksız kalan talihsiz vatandaşın cansız bedeni bulundu Haber
Zillere basarak yaptığı yardım çağrısı karşılıksız kalan talihsiz vatandaşın cansız bedeni bulundu
Alanya’da Rus turist çırılçıplak havuza girdi Haber
Alanya'da Rus turist çırılçıplak havuza girdi
Havacılık devi Emirates 30 bin kişiyi işten çıkaracak Haber
Havacılık devi Emirates 30 bin kişiyi işten çıkaracak
Kapış kapış satılan Hasanağa enginarları, üreticisine dönümünden 15 bin lira kazandırıyor Haber
Kapış kapış satılan Hasanağa enginarları, üreticisine dönümünden 15 bin lira kazandırıyor
Bölge insanının geçim kaynağı! İşte Türkiye’nin büyükbaş hayvan ihtiyacını karşılayan ilimiz Haber
Bölge insanının geçim kaynağı! İşte Türkiye'nin büyükbaş hayvan ihtiyacını karşılayan ilimiz
İstifa eden Tümamiral Cihat Yaycı: İstifam Cumhurbaşkanımıza tepki değildir Haber
İstifa eden Tümamiral Cihat Yaycı: İstifam Cumhurbaşkanımıza tepki değildir
Talihsiz adamın geri manevra yaparken çarptığı 2 yaşındaki kızı öldü Haber
Talihsiz adamın geri manevra yaparken çarptığı 2 yaşındaki kızı öldü
Haberler››Güncel››BALIKESİR İneklerini otlatırken EBA canlı derse katılan Ayşenur Her koşulda ders çalışmayı seviyorum - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

18:30: KKTC Tarım Bakanı Oğuz, yangın bölgesinde incelemelerde bulundu - Haber 18:30: İspanya'da Kovid-19 salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 59 artışla 27 bin 709'a... - Haber 18:28: Elazığ'da tedbirlerin uygulanmadığı kuaför kapatıldı, 4 kişiye para cezası uygulandı - Haber 18:28: Beşir Derneğinden Ümraniye'de 350 çocuğa bayramlık - Haber 18:28: Fas'ta sağlık alanındaki OHAL üç hafta uzatıldı - Haber 18:02: 11 günlük kız bebeğinin koronavirüs testi pozitif çıktı, 25 kişi karantinaya alındı - Haber 17:59: Brezilyalı TikTok fenomeni çene cerrahıyla evlendikten sonra bambaşka bir görünüme kavuştu - Haberler 17:41: Görevden uzaklaştırılan HDP'li Yaşar Akkuş, "terör örgütüne üye olmak" suçundan tutuklandı - Haber 16:52: Alanya'da Rus turist çırılçıplak havuza girdi - Haberler 13:49: Zillere basarak yaptığı yardım çağrısı karşılıksız kalan talihsiz vatandaşın cansız bedeni bulundu - Haberler