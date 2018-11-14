Balıkesir İş Dünyası Gündemi Değerlendirdi

Balıkesir
iş dünyası temsilcileri, güncel ekonomik ve siyasi konuları ele aldı. Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu
(DEİK) tarafından Güney Marmara
Kalkınma Ajansı ve Balıkesir Sanayi Odası iş birliğiyle düzenlenen DEİK Gündem Buluşmaları, Balıkesir Sanayi Odası Rona Yırcalı
Salonunda yapıldı.
Balıkesir Sanayi Odası Başkanı Hasan Eğinlioğlu, toplantının açılışında yaptığı konuşmada, Türkiye
'nin mutlaka ihracat rakamlarının artırması gerektiğini söyledi.
Ekonomideki mevcut gidişin böyle sürmeyeceğini belirten Eğinlioğlu, özellikle komşu ülkelere ihracatın arttırılması gerektiğini belirtti.
DEİK Yönetim Kurulu ve İcra Kurulu Üyesi Rona Yırcalı da hedeflerinin Anadolu'ya açılarak orta ve küçük işletmeleri bünyelerine katmak olduğunu kaydetti.
Türkiye'nin 500 milyar dolar ihracat hedefine ulaşması için DEİK'in çalışmalarının önem taşıdığını ifade eden Yırcalı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
'ın Afrika
ve Güney Amerika
başta olmak üzere hedef ülkelere yaptığı ziyaretlerin ekonomik bakımdan önemli olduğuna işaret etti.
DEİK Genel Sekreteri Caner Çolak'ın da "DEİK, İşimiz Ticari Diploması" başlıklı sunum yaptığı toplantıya Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı
, Sanayi Odası Başkanı Hasan Eğinlioğlu, Ticaret Odası Başkanı Rahmi Kula
, Ticaret Borsası Başkanı Faruk Kula da katıldı.
Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu,Balıkesir
14 Kasım 2018 Çarşamba 17:54