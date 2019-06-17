Balıkesir itfaiyesinden "Eğitim ve Eğlence Parkuru" etkinliği

Balıkesir İtfaiye
Daire Başkanlığınca çocuklar itfaiyecilik mesleğiyle ilgili bilgilendirmek amacıyla "Eğitim ve Eğlence Parkuru" etkinliği düzenlendi.Burhaniye
Öğretmenler Mahallesi halk plajında gerçekleştirilen programa aileleriyle beraber gelen çocuklar, kendileri için özel olarak hazırlanan parkurlarda yarışarak hem eğlendi hem de itfaiyecilik mesleği hakkında bilgi edindi.
Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Müdahale ve AFKOM Şube Müdürü Hüseyin Kurt
, yaptığı açıklamada, çocuklar için güzel bir etkinlik düzenlediklerini belirtti.
Amaçlarının çocukların güzel vakit geçirerek yeni şeyler öğrenmeleri oluğunu ifade eden Kurt, "Bu hizmetlerimizi sürdürmeye devam edeceğiz. Bununla alakalı da elimizden geldiği kadar en iyisini yapmaya çalışıyoruz." dedi.