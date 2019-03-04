Balıkesir Kadın Muhtar Adaylarına Etkili İletişim Eğitimi

Kaynak: DHA

Kadın muhtar adaylarına etkili iletişim eğitimiBalıkesir'in Burhaniye ilçesinde, Kadın Adayları Destekleme Derneği (KA-DER) Burhaniyeli ve Edremitli kadın muhtar adaylarına etkili iletişim eğitimi verdi.Burhaniyeli ve Edremitli kadın muhtar adayları, seçime sayılı günler kala çalışmalarına hız verirken, KA-DER de adaylara destek oldu. Ören'de bir motelde bir araya gelen kadın muhtar adaylarına etkili iletişim eğitimi verildi. Kadın adaylar anlatılanları dikkatle dinlerken, uygulamalar da yapıldı.Yurt genelinde kadın muhtar adaylarına eğitim verdiklerini anlatan KA-DER Yönetim Kurulu Üyesi Seval Bozkurt, 'Kadınların karar mekanizmalarında daha çok yer almaları için mücadele ediyoruz. Kadınların karar mekanizmalarında çoğalması, topluma demokrasiyi ve barışı getirecektir. Bu anlamda, demokrasinin ilk basamağı olan kadın muhtar adaylarının önümüzdeki yerel seçimlerdeki başarısı bizim için büyük önem taşıyor. Bugün Burhaniyeli ve Edremitli kadın adaylara eğitim veriyoruz. Eğitimde, etkili iletişim ve halkla ilişkiler ile alana indiklerinde nasıl davranacaklarına dair bilgiler veriyoruzö dedi. Bu arada Burhaniye ve Edremit'e 17 kadın muhtar adayının olduğu öğrenildi.