BALIKESİR Kamyonetin kaputuna giren yavru kedi, 8 saatte kurtarıldı

Kamyonetin kaputuna giren yavru kedi, 8 saatte kurtarıldıBALIKESİR'in Burhaniye ilçesinde, kamyonetin kaputuna giren yavru kedi, itfaiye ve oto tamircilerinin 8 saat süren çabası sonucu kurtarıldıktan sonra bu kez olay yerine gelen basın mensuplarının aracının şanzıman boşluğuna girdi.

17.05.2020 21:09 | Son Güncelleme: 17.05.2020 21:13
Kamyonetin kaputuna giren yavru kedi, 8 saatte kurtarıldı
BALIKESİR'in Burhaniye ilçesinde, kamyonetin kaputuna giren yavru kedi, itfaiye ve oto tamircilerinin 8 saat süren çabası sonucu kurtarıldıktan sonra bu kez olay yerine gelen basın mensuplarının aracının şanzıman boşluğuna girdi. Ancak bu kez kısa sürede gizlendiği yerden çıkarılan kedi, sağlık kontrolünün ardından serbest bırakıldı.
Burhaniye ilçesinde yaşayan Barış Karalar'a ait kamyonetten kedi sesleri duyan komşuları, Karalar'a haber verdi. Kamyonetin motor kısmında kediyi bulamayan Karalar, itfaiyeden yardım istedi. İtfaiyecilerde geldi ancak kediyi bir türlü bulamadı. Yankılı bir şekilde derinden gelen sesten, kedinin kamyonetin göğüs kısmının altına girebilmiş olacağı düşünüldü. Barış Karalar da bunun üzerine kamyonetini, 15 kilometre uzaklıkta bulunan Edremit ilçesine gelerek sanayideki ustasına haber verdi. Arabanın tamponu ve motor aksamın üst kısımları, lastikler söküldü. Ancak kediye ulaşılamadı. Kamyonetin göğüs kısmının sökülmesi içinde Edremit Kaymakamlığı'ndan izin alınarak evinde bulunan oto elektrikçi çağrıldı.
BEZLE KURTARILDI
Bir yandan telefondan sürekli olarak yavru kedi sesi çalınarak, kedinin yeri tespit edilmeye çalışıldı. Elektrikçide aracın bazı aksamlarını söktü. Tam aracın göğüs kısmı sökülmeye çalışılırken, kedinin kaputun üst kısmında olduğu fark edildi. Bezle tutularak girdiği yerden çıkarılan kedi, kaçarak bu seferde basın mensuplarının aracının şanzıman boşluğuna saklandı. Bu sefer gizlendiği yer görülen kedi, kısa bir çalışmanın ardından bulunduğu yerden çıkarıldı. Sağlık durumu iyi olan kedi, doğal ortamına bırakıldı. BALIKESİR Kamyonetin kaputuna giren yavru kedi, 8 saatte kurtarıldı

Kaynak: DHA

Etiketler: Burhaniye, Edremit, Karalar, İtfaiye, Güncel, Haber

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