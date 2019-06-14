14.06.2019 18:49
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BALIKESİR Kazdağları'ndaki domuzlar aç kalınca Altınoluk'a indi

Kazdağları'ndaki domuzlar aç kalınca Altınoluk'a indiBALIKESİR'in Edremit ilçesine bağlı Altınoluk Mahallesi'ne inen domuzlar, kentliler tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Kazdağları'ndaki domuzlar aç kalınca Altınoluk'a indi
BALIKESİR'in Edremit ilçesine bağlı Altınoluk Mahallesi'ne inen domuzlar, kentliler tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
Edremit'in turistik Altınoluk Mahallesi'nde son günlerde domuz şaşkınlığı yaşanıyor. Kazdağları'ndan yerleşim alanlarına inen domuzların, aç kaldıkları ve çöp bidonları yanında yiyecek aradıkları görüldü. Mahalleli, yaklaşık iki haftadan bu yana yerleşim alanında domuzlar ile karşılaşırken, dün gece mahalleye gelen 3 domuz ise Edremit Ziraat Odası Başkanı Ali Yılmaz Diker tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
Domuzları karşısında görünce büyük şaşkınlık yaşadığını belirten Diker, "Altınoluk İskele Mahallesi'nde oturuyorum. Mahallemize 15 gündür bu domuzlar geliyor. Çöp bidonları yanına bırakılan yiyecekleri karıştırıyorlar. Gece belli bir saatte insanlar cadde ve sokaklardan çekildikten sonra ortaya çıkıyorlar. Ben de karşılaştığım domuzları kameraya kaydettim. İnsanlar tabi ki yabani hayvanlarla karşılaşınca ürküyor. Hatta bir komşum da domuzların köpeğe saldırdığını ve ağır şekilde yaraladığını söyledi. Ancak şu ana kadar domuzların insanlara karşı bir saldırısı söz konusu olmadı" dedi.BALIKESİR Kazdağları'ndaki domuzlar aç kalınca Altınoluk'a indi
Kaynak: DHA
Edremit, Kazdağları, Altınoluk, Güncel

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