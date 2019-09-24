Haberler » Güncel » Haber

Balıkesir keçilere sergi açtı

Keçilere sergi açtıBalıkesir'de, ebru sanatçısı emekli öğretmen Osman Şimşek (66), sanatına yeterince değer verilmediğini söyleyerek, bu duruma tepki göstermek için eserlerini bahçe duvarına asarak keçilere sergiledi.

24.09.2019 17:35
Keçilere sergi açtı
Balıkesir'de, ebru sanatçısı emekli öğretmen Osman Şimşek (66), sanatına yeterince değer verilmediğini söyleyerek, bu duruma tepki göstermek için eserlerini bahçe duvarına asarak keçilere sergiledi.
Manyas ilçesinde oturan Osman Şimşek, öğretmenlikten emekli olduktan sonra 30 yıldır hobi olarak yaptığı ebru sanatına yoğunlaştı. Şimşek'in yaptığı eserler yurt dışında birçok sergide de yer aldı. Ebru sanatının önemli olduğunu ve yaşatılması gerektiğini savunan Şimşek, Türkiye'de yeterince değer verilmediğini belirtti. Bu duruma tepki gösteren Osman Şimşek, eserlerini evinin bahçesindeki çitlere astı. Bahçenin yanındaki alanda sürekli olarak otlayan keçilere sergi açan Şimşek, sanata karşı ilgisizliği bu şekilde protesto ettiğini söyledi.
'ZAHMETLE YAPILAN ESERLERİMİN SALONLARDA SERGİLENMESİNİ İSTERDİM'
Ebrunun tarihi bir geçmişi olduğunu ve bir kültürü yansıttığını söyleyen Şimşek, Ebrunun tarihimizin derinliklerinden gelen önemli bir geçmişi var. Ancak günümüzde ne yazık ki bu ilgi gösterilmiyor. Ben de bunu bir şekilde göstermek için ebru eserlerimi bahçemin çitlerine asıp etrafında yayılan keçilere sergilemiş oldum. Zahmetle yapılan eserlerimin layık olduğu salonlarda sergilenmesini isterim ama olmuyor. Ben de tepkimi bu şekilde göstermek istedim diye konuştu.
Balıkesir keçilere sergi açtı

Osman Şimşek, Balıkesir, Güncel

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Haberleri
18:48 Erdoğan: "Mısır'ın seçilmiş Cumhurbaşkanı'nın mahkeme salonunda çırpınarak ölmesi ve ailesinin...
18:48 Erdoğan: "İran'ın faaliyetleriyle ilgili tartışmaların ve bu ülkeye yönelik tehditlerin bir an önce...
18:46 Erdoğan: "Güvenli bölgelere dönüşleri desteklemek için Birleşmiş Milletler öncülüğünde bir...
18:46 Denizli'de balkondan düşen çocuk ağır yaralandı
18:46 4. Uluslararası Tekstil Zirvesi'ne doğru
18:45 Silivri'deki depremin avcılar'daki binada çatlaklar oluşturdu iddiası
18:44 - Fransa'da Demiryolu Çalışanları Grevde