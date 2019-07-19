BALIKESİR KEDİ KALP MASAJI VE SUNİ TENEFFÜSLE HAYATA DÖNDÜRÜLDÜ

Balıkesir
'de yangın çıkan evde yavrularıyla birlikte mahsur kalan ve dumandan etkilenen kedi, itfaiye ekiplerinin uyguladığı kalp masajıyla hayata döndü.
Olay, Bandırma Sunullah Mahallesi Meydan Sokak'ta meydana geldi. Figen Ünal'a ait evde, elektrik tesisatındaki arızadan kaynaklı yangın çıktı. Yangın, binada ve çevrede oturanlar tarafından endişe ve korkuya neden oldu. Evinin bir anda alevlere teslim olduğunu gören Ünal, itfaiye ekiplerine haber
verdi. Olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edilirken, kedilerinin evde kaldığını farkeden Ünal, yükselen alevleri korku dolu gözlerle izledi. İtfaiye
ekipleri yangını kısa ürede kontrol altına alırken, mahsur kalan kedilerin kurtarılması için çalışma başlattı. Evde baygın halde bulunan anne ve 3 yavru kedi, itfaiye ekipleri tarafından binadan çıkarıldı. Dumandan etkilenen bir kedi, itfaiye görevlisinin yaptığı kalp masajı ile hayata döndürüldü. Yangınla ilgili soruşturma başlatılırken, kedi, su ile yıkanmasının ardından veteriner kliniğine götürülerek tedai altına alındı.
Yangından kurtarılan kedinin sağlık durumuyla ilgili bilgileri paylaşan Veteriner Hekim Ahmet Akdeniz, Kedi kliniğimize geldiğinde karbon monoksit zehirlenmesi geçiriyordu. Hemen kritik bakımı ve serumlarla gerekli tedaviler yapıldı. Kedi yüzde 90 oranında kendine geldi. Toparlaması için ek tedavilerini devam ettiriyoruz. Kedimizin durumu iyi, kurtuldu. Çok güzel ve duygusal anlar yaşandı.ö İfadelerini kullandı.
'İTFAİYE ERİ KEDİYE SUNİ TENEFFÜS YAPTI'
Kedinin duman noktasında kaldığı için oksijensiz kaldığını kaydeden Veteriner Ahmet Akdeniz, itfaiye erlerinin kediyi hayatta tutmak için suni teneffüs yaptığını söyleyerek, Suni teneffüs, kedinin buraya kadar dayanabilmesini sağlamış. Kedinin bilinci buraya geldiğinde yerinde değildi. Saf oksijen vererek kediyi kendine getirdik. İtfaiye erinin yaptığı suni teneffüs, kediye hayatta kalması için zaman kazandırdı.ö Dedi.