Balıkesir Koca Seyit Havalimanı dezenfekte edildi
Balıkesir'in Edremit ilçesindeki Koca Seyit Havalimanı'nda, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında dezenfekte çalışması gerçekleştirildi.
18.03.2020 14:12 | Son Güncelleme: 18.03.2020 14:28
Balıkesir 'in Edremit ilçesindeki Koca Seyit Havalimanı'nda, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında dezenfekte çalışması gerçekleştirildi.
Edremit Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğüne bağlı Hijyen Timi ve Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, ilçede yoğun bölgelerde dezenfeksiyon çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.
Parklar, duraklar, kamu binaları ve toplu taşıma araçlarının yanı sıra havalimanında yurt içi uçuşların öncesinde ve sonrasında detaylı olarak temizlik yapılıyor.
Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan, konuyla ilgili yaptığı yazılı açıklamada, vatandaşların sağlığı için belediyenin tüm imkanlarını seferber ettiklerini belirtti.
Arslan, şunları kaydetti:
"Güçlendirdiğimiz ekip, Edremit genelinde tüm ortak kullanım alanlarının temizlik ve dezenfeksiyon çalışmalarını sürdürüyor. Ekiplerimiz bunun yanı sıra yurt içi uçuşların devam ettiği Koca Seyit Havalimanı'nda da düzenli dezenfeksiyon yapıyor. Bizler de Edremit Belediyesi olarak hem personelimizin hem de vatandaşlarımızın sağlığını korumak için bir süreliğine, işleri aksatmayacak şekilde nöbetleşe veya evden çalışma sistemiyle çalışacağız. Vatandaşlarımızı da panik yapmadan aynı özveriyle dikkat etmeye ve mümkün olduğunca evde vakit geçirmeye davet ediyorum."
Edremit Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğüne bağlı Hijyen Timi ve Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, ilçede yoğun bölgelerde dezenfeksiyon çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.
Parklar, duraklar, kamu binaları ve toplu taşıma araçlarının yanı sıra havalimanında yurt içi uçuşların öncesinde ve sonrasında detaylı olarak temizlik yapılıyor.
Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan, konuyla ilgili yaptığı yazılı açıklamada, vatandaşların sağlığı için belediyenin tüm imkanlarını seferber ettiklerini belirtti.
Arslan, şunları kaydetti:
"Güçlendirdiğimiz ekip, Edremit genelinde tüm ortak kullanım alanlarının temizlik ve dezenfeksiyon çalışmalarını sürdürüyor. Ekiplerimiz bunun yanı sıra yurt içi uçuşların devam ettiği Koca Seyit Havalimanı'nda da düzenli dezenfeksiyon yapıyor. Bizler de Edremit Belediyesi olarak hem personelimizin hem de vatandaşlarımızın sağlığını korumak için bir süreliğine, işleri aksatmayacak şekilde nöbetleşe veya evden çalışma sistemiyle çalışacağız. Vatandaşlarımızı da panik yapmadan aynı özveriyle dikkat etmeye ve mümkün olduğunca evde vakit geçirmeye davet ediyorum."
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Kaynak: AA
Etiketler : Türkiye Sağlık İşçileri Sendikası, Edremit Belediyesi, Balıkesir, Edremit, Güncel
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