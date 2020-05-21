BALIKESİR Mahalleliyi sahura 5 çocuk annesi kadın, davul çalarak kaldırıyor

Mahalleliyi sahura 5 çocuk annesi kadın, davul çalarak kaldırıyorBALIKESİR'in Manyas ilçesinin kırsal Dere Mahallesi'nde yaşayan 5 çocuk annesi Sevgi Cankurt (54), 4 yıldır her ramazanda davul çalarak vatandaşları sahura kaldırıyor.

21.05.2020 15:36 | Son Güncelleme: 21.05.2020 15:38
Mahalleliyi sahura 5 çocuk annesi kadın, davul çalarak kaldırıyor
BALIKESİR'in Manyas ilçesinin kırsal Dere Mahallesi'nde yaşayan 5 çocuk annesi Sevgi Cankurt (54), 4 yıldır her ramazanda davul çalarak vatandaşları sahura kaldırıyor.
Manyas ilçesindeki kırsal Dere Mahallesi'nde yaşayan Sevgi Cankurt, daha önceki yıllarda olduğu gibi bu yıl da davulunu omzuna astı. Her gece, bölge sakinlerini çaldığı davul ile sahura uyandıran 5 çocuk annesi Cankurt, insanlara yardımlarda bulunduğu için de mutlu olduğunu dile getirdi.
7 yıl önce baba ocağına geldiğini belirten Cankurt, 6 yıldır köy kahvehanesini çalıştırmaya başladım. Ancak koronavirüs nedeniyle kahvehane kapalı durumda. 4 yıl önce mahalle muhtarına gidip Ramazan aylarında davul çalmak istediğimi söylemiştim, kabul gördü. 4 yıldır çalıyorum. Geçen yıl davulum patlamıştı, zamanın Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu ekibiyle birlikte bana yeni bir davul getirdi. Tekrar, tekrar teşekkür ediyorum. Köyümüzde rahatlıkla, mutlulukla ve huzurla davulumu çalıyorum. İnsanlara da yardımda bulunuyoruz, onların mutluluğunu görünce ben de mutlu oluyorum. 15 dakika boyunca her gece mahalleyi uyandırıp evime dönüyorum ifadelerini kullandı.
Cankurt ayrıca kendisine gösterilen olumlu tepkilerden de mutluluk duyduğunu ifade etti. BALIKESİR Mahalleliyi sahura 5 çocuk annesi kadın, davul çalarak kaldırıyor

Kaynak: DHA

Etiketler: Balıkesir, Manyas, Güncel, Haber

Manşet

Haberler

Oğlunu boğazını keserek öldüren anne: Fazla acı çekmesin diye öldürdüm, pişmanım Haber
Oğlunu boğazını keserek öldüren anne: Fazla acı çekmesin diye öldürdüm, pişmanım
Japonya Başbakanı’ndan Türkiye açıklaması: Kredi vermeyi düşünüyoruz Haber
Japonya Başbakanı'ndan Türkiye açıklaması: Kredi vermeyi düşünüyoruz
’Virüse karşı çare ormana gitmek’ dedikten sonra ormanda feci şekilde can verdi Haber
"Virüse karşı çare ormana gitmek" dedikten sonra ormanda feci şekilde can verdi
Ataşehir’de parkta baba oğlunu öldürdü, bankta oturup polislerin gelmesini bekledi Haber
Ataşehir'de parkta baba oğlunu öldürdü, bankta oturup polislerin gelmesini bekledi
Başkan Soyer’den İzmir’in minarelerinden ’Çav Bella’ çalınmasına tepki: Lanetliyoruz Haber
Başkan Soyer'den İzmir'in minarelerinden "Çav Bella" çalınmasına tepki: Lanetliyoruz
Sağlık Bakanlığı vatandaşı dolandırmaya çalışanları tek tek ifşa etti Haber
Sağlık Bakanlığı vatandaşı dolandırmaya çalışanları tek tek ifşa etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, maskeyle ilk kez görüntülendi Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan, maskeyle ilk kez görüntülendi
Avrupa’da plaj alarmı! İkinci koronavirüs dalgası gelebilir Haber
Avrupa'da plaj alarmı! İkinci koronavirüs dalgası gelebilir
Haberler››Güncel››BALIKESİR Mahalleliyi sahura 5 çocuk annesi kadın, davul çalarak kaldırıyor - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

18:43: BM'den Libya'ya sevk edilen Rus savaş uçaklarına inceleme - Haber 18:43: İnegöl'de trafik kazası: 5 yaralı - Haber 18:43: İspanya'da Kovid-19'dan ölenlerin sayılarında düşüş devam ediyor - Haber 18:41: Kastamonu Kadın Konukevine 8 Haziran'a kadar başvuru kabul edilmeyecek - Haber 18:41: Libya'da Kaddafi yanlılarından, Hafter ile ayrılık mesajı - Haber 17:40: Başakşehir Çam ve Sakura Hastanesi'nin içinden yeni kareler geldi - Haber 17:23: Sağlık Bakanlığı vatandaşı dolandırmaya çalışanları tek tek ifşa etti - Haber 17:14: Cumhurbaşkanı Erdoğan, maskeyle ilk kez görüntülendi - Haber 16:16: Soyu tükenmiş olan Tazmanya Kaplanı'nın görüntüleri 85 yıl sonra ortaya çıktı - Haberler 16:04: Ataşehir'de parkta baba oğlunu öldürdü, bankta oturup polislerin gelmesini bekledi - Haberler