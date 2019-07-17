17.07.2019 17:48
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BALIKESİR MANYAS'TA DOMATES ZARARLILARINA KARŞI 'FEROMON TUZAKLARI' YERLEŞTİRİLDİ

BALIKESİR'in Manyas ilçesinde, sanayi tipi domates üretiminin önemli merkezlerinden biri olan Manyas ilçesinde domates güvesi ve yeşil kurt zararlılarına karşı feromon tuzağı (eşeysel çekici tuzak) desteği veriliyor.

BALIKESİR'in Manyas ilçesinde, sanayi tipi domates üretiminin önemli merkezlerinden biri olan Manyas ilçesinde domates güvesi ve yeşil kurt zararlılarına karşı feromon tuzağı (eşeysel çekici tuzak) desteği veriliyor.
Manyas'ın kırsal Kulak Mahallesi'nde İbrahim Günden'e ait domates ekili alana dört adet feromon tuzağı yerleştirildiğini belirten Manyas Tarım ve Orman İlçe Müdürü Hakan Kaplan, feromon tuzaklarını koymaktaki amacın domates güvesi ve yeşil kurt zararlılarına karşı üreticiyi uyararak, zirai mücadele başlatmasını sağlamak olduğunu belirtti.
Haftada bir feromon tuzaklarının İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik ekipleri tarafından kontrol edildiğini ve yenilenme işlemlerinin gerçekleştirildiği aktaran Hakan Kaplan, Bitkisel üretimi artırmak ve kaliteli ürünü tüketiciyle buluşturmak için İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerinin bitkilerde hastalık ve zararlılara karşı sürekli kontroller yapılıyor. Domateste de özellikle üreticinin korkulu rüyası olan yeşil kurt ve domates güvesine karşı ciddi anlamda kontroller yapılıyor. Feromon tuzakları bu noktada büyük öneme sahip. Tuzaklar sayesinde domates güvesi (tuta absoluta) ve yeşil kurt zararlıları erken tespit edilebiliyor ve bu zararlıların çoğalmaya başladığı andan itibaren domates üreticileri zirai mücadele konusunda uyarılıyor. Feromon tuzakları domates tarlalarının belirli bölgelerine bir kazık üzerine yerleştiriliyor. Feromon tuzaklarında domates güvesini (tuta) cezbeden bir materyal bulunuyor ve kendisine çekiyor. Manyas'ta bu yıl 3000 dekarı aşkın alanda domates ekimi yapılıyor dedi. BALIKESİR MANYAS'TA DOMATES ZARARLILARINA KARŞI 'FEROMON TUZAKLARI' YERLEŞTİRİLDİ
Kaynak: DHA
Manyas, Güncel

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