Balıkesir Marmara Adası'nda Karaya Oturarak Yan Yatan Yük Gemisi, Tamamen Battı

Marmara
Adası'nda karaya oturarak yan yatan yük gemisi, tamamen battı Balıkesir
'in Marmara'>Balıkesir'in Marmara Adası açıklarında mucur yüklü bir gemi fırtına sebebiyle sürüklenerek karaya oturan gemi olumsuz hava koşulları ve gel-git nedeniyle açığa sürüklenerek tamamen battı.
Balıkesir'in Marmara Adası Topağac Mahallesi açıklarında Yusuf Celal isimli mucur yüklü gemi dün akşam saatlerinde şiddetli fırtına sebebiyle sürüklenerek karayla oturdu. Sahilden yaklaşık 50-60 metre uzaklıkta karaya oturan gemi daha sonra yan yatarak, büyük bir bölümü sulara gömüldü. Gemi mürettebatının ihbarı üzerine bölgeye gelen Sahil Güvenlik botu ve çevredeki balıkçı teknesinin yaptığı müdahale ile gemideki 6 mürettebat kurtarılarak karaya getirildi. Yaşanan kaza sırasında yaralanan 1 mürettebat, olay limanda bekleyen ambulansla Balıkesir Devlet Hastanesi
'ne kaldırıldı.
TAMAMEN BATTI
Dün yaşanan olayın ardından yan yatan mucur yüklü gemi fırtına, ve gel-git nedeniyle açığa sürüklenerek tamamen battı.
Balıkesir, Marmara, Güncel
Kaynak: DHA