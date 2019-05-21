Balıkesir Merkezli 10 İlde Fetö Operasyonu

Balıkesir
merkezli 10 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik ankesörlü telefon soruşturması kapsamında 7 şüpheli gözaltına alındı.
Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ mensuplarının deşifre edilmesiyle ilgili çalışmalar doğrultusunda, ankesörlü telefonlardan periyodik aralıklarla ardışık arandıkları değerlendirilen 8 muvazzaf astsubayın yanı sıra meslekten ihraç edilmiş birer üsteğmen, astsubay ve jandarma olmak üzere 11 zanlı hakkında gözaltı kararı verildi.
İl Emniyet Müdürlüğü
Terörle Mücadele Şubesince Balıkesir, Ankara
, Kütahya
, Burdur
, Trabzon
, Çankırı
, İzmir
, Kocaeli
, İstanbul
ve Tekirdağ
'da eş zamanlı yapılan operasyonda şüphelilerden 7'si yakalandı.
Diğer 4 zanlının yakalanması için başlatılan çalışmalar ise sürüyor.
Balıkesir
, Güncel
Kaynak: AA