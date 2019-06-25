25.06.2019 16:25
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Balıkesir merkezli 12 ilde FETÖ operasyonu

Balıkesir merkezli 12 ilde FETÖ operasyonu

Balıkesir merkezli 12 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında 13 muvazzaf asker gözaltına alındı.

Balıkesir merkezli 12 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında 13 muvazzaf asker gözaltına alındı.
Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY'ye yönelik yürütülen soruşturma doğrultusunda, ankesörlü ve kontörlü telefonlardan "ardışık arama" yöntemiyle haberleştikleri tespit edilen Kara Kuvvetleri Komutanlığına görevli 13 astsubay hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Balıkesir, Edirne , Tekirdağ , Kırklareli , İstanbul , Bolu , İzmir , Ankara , Aksaray , Amasya , Gaziantep ve Mersin 'de eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Gözaltına alınan 13 zanlının işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.
Kaynak: AA
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