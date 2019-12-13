Haberler » 3. Sayfa » Balıkesir merkezli 14 ilde 26 FETÖ şüphelisine operasyon - Haberler

Balıkesir merkezli 14 ilde 26 FETÖ şüphelisine operasyon

Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığınca, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) adliye ve ceza infaz kurumlarındaki yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında Balıkesir merkezli 14 ilde 26 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

13.12.2019 11:11 | Son Güncelleme: 13.12.2019 11:16Balıkesir merkezli 14 ilde 26 FETÖ şüphelisine operasyon
Cumhuriyet Başsavcılığınca, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) adliye ve ceza infaz kurumlarındaki yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında Balıkesir merkezli 14 ilde 26 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

FETÖ/PDY Terör Örgütü ile mücadele kapsamında, Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında FETÖ/PDY Terör Örgütünün adliye yapılanmasının deşifre edilmesi için yapılan çalışmada aralarında zabıt katibi, icra müdürü, infaz memuru olarak görev yapan şüpheliler ve irtibatları olduğu tespit edilen adliye mahrem imamları dahil toplam 26 şahsın bulunduğu Balıkesir, Ankara, Niğde, Bursa, İstanbul, Tokat, Samsun,Batman, Antalya, İzmir, Aydın, Gaziantep, Şanlı Urfa, Mardin illerinde şüphelilerin yakalanması için eş zamanlı operasyon düzenlendi. - BALIKESİR

Balıkesir, Başsavcı, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
3. Sayfa

Son Dakika Haberleri

11:32 Emniyet Müdürü Tuğ, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı - Haberler
11:30 Tefeci çetesinin lideri 'Hanım Ağa' lakaplı kadın yakalandı - Haberler
11:28 Başkan Tekin'in Bursa temasları - Haberler
11:28 Hatay'da sis kazası: 4 yaralı - Haberler
11:27 Düzce'de, kontrolden çıkan otomobil bariyerlere ok gibi saplandı - Haberler
11:26 Hafif ticari araçla otomobil çarpıştı: 8 yaralı - Haberler
11:16 Selahattin Demirtaş'tan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a kitap tavsiyesi - Haberler
11:09 Belediye Başkanı Halil Kulak, Davutoğlu'nun partisine geçti - Haberler
11:05 Adana'da 434 gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi - Haberler
10:46 Otobüste uyuyan kadına taciz iddiası: Şüpheliye linç girişimi - Haberler
13.12.2019 11:34:48