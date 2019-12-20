Haberler » Güncel » Balıkesir merkezli 14 ilde FETÖ'nün adliye yapılanmasına yönelik operasyonda 2 tutuklama. - Haber

Balıkesir merkezli 14 ilde FETÖ'nün adliye yapılanmasına yönelik operasyonda 2 tutuklama.

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) adliye ve ceza infaz kurumlarındaki yapılanmasına yönelik Balıkesir merkezli soruşturmada, 14 ilde gözaltına alınan 23 şüpheliden 2'si tutuklandı.

20.12.2019 19:20 | Son Güncelleme: 20.12.2019 19:20 Balıkesir merkezli 14 ilde FETÖ'nün adliye yapılanmasına yönelik operasyonda 2 tutuklama.
Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) adliye ve ceza infaz kurumlarındaki yapılanmasına yönelik merkezli soruşturmada, 14 ilde gözaltına alınan 23 şüpheliden 2'si tutuklandı.
Aralarında zabıt katibi, icra müdürü, infaz memuru olarak görev yapan şüpheliler ile irtibatları olduğu tespit edilen adliye mahrem imamlarının da bulunduğu gözaltına alınan 23 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, 21'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
7 gün önce, Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY'nin adliye ve ceza infaz kurumlarındaki yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 26 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkartılmış, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Balıkesir, Ankara, Niğde, Bursa, İstanbul, Tokat, Samsun, Batman, Antalya, İzmir, Aydın, Gaziantep, Şanlıurfa, Mardin'de düzenledikleri eş zamanlı operasyonda şüphelilerden 23'ünü yakalamıştı.
Biri yurt dışında olduğu öğrenilen diğer zanlıları arama çalışmalarının sürdüğü belirtildi.

Balıkesir, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

20:12   Osmaniye'de tır dorsesinde yangın - Haber
20:10   İdlib'e hava saldırıları sürüyor: 3 ölü - Haber
20:08   "Kültürlerin Buluşma Noktası Türkiye" etkinliği - Haber
20:08   Türkiye'nin Brüksel Büyükelçisi Gümrükçü, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı - Haber
20:07   Konya karapınar'da obruk sayısı 350'ye yaklaştı - Haber
17:41   Meteoroloji'den 3 büyükşehire hafta sonu için fırtına ve yağmur uyarısı - Haber
17:07   Dilencinin üzerinden çıkan para miktarı şoke etti - Haber
16:35   Kaçak define avcılarına yapılan operasyonda 13 kişi gözaltına alındı - Haber
16:33   İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden lodos uyarısı - Haber
16:25   Eski eşinin sevgilisini yaralayan şüpheli tahliye edildi - Haber
20.12.2019 20:14:33