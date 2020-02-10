Balıkesir merkezli 16 ilde FETÖ operasyonu

BALIKESİR merkezli 16 ilde, FETÖ'nün mahrem imamlarına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, 14'ü muvazzaf asker 24 şüpheli hakkında verilen gözaltı kararı doğrultusunda operasyon başlatıldı

Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, ankesörlü ve kontörlü telefonlar aracılığıyla irtibat kurdukları tespit edilen 14'ü muvazzaf, 4'ü ihraç, 2'si eski askeri okul öğrencisi, 2'si Sağlık Bakanlığı'na geçiş yapmış, 1'i emekli, 1'i açıkta olmak üzere toplam 24 şüpheli için gözaltı kararı verildi. Bu doğrultuda da Balıkesir merkezli 16 ilde 40 ayrı adrese yönelik operasyon başlatıldı.