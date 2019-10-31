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Balıkesir merkezli 5 ildeki operasyonda "ByLock" kullandıkları iddiasıyla 8 zanlı yakalandı

Balıkesir merkezli 5 ilde Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı.

31.10.2019 12:34Balıkesir merkezli 5 ildeki operasyonda
Balıkesir merkezli 5 ilde Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı.
Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığınca, terör örgütünün kriptolu haberleşme programı "ByLock"u kullandıkları iddia edilen 11 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.
Karar üzerine harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, Balıkesir, İzmir, Aydın, Bayburt ve Osmaniye'de belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Şüphelilerden 8'ini gözaltına alan ekipler, diğerlerinin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

Balıkesir, Güncel

Kaynak: AA

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