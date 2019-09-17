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Balıkesir merkezli 7 ilde eş zamanlı FETÖ operasyonu

Balıkesir merkezli 7 ilde eş zamanlı FETO operasyonu düzenlendi.

17.09.2019 12:07Balıkesir merkezli 7 ilde eş zamanlı FETÖ operasyonu
Balıkesir merkezli 7 ilde eş zamanlı FETO operasyonu düzenlendi. Operasyonlarda aranan 10 askeri personel yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında ankesör ve kontörlü telefonlardan periyodik aralıklarla ardışık olarak arandıkları değerlendirilen ve halen görevde olan hava kuvvetleri komutanlıklarında 2 astsubay, kara kuvvetleri komutanlıklarında 4 astsubay 1 üsteğmen, jandarma komutanlıklarında 2 astsubay 1 uzman çavuş olmak üzere, toplam 10 şahsın yakalanmasına yönelik operasyon yapıldı. 17.09.2019 günü Balıkesir merkezli 7 ilde Manisa, Tekirdağ, Isparta, İstanbul, Sivas, Ankara ve KKTC'de yapılan eş zamanlı operasyonla 10 kişinin yakalandığı öğrenildi. - BALIKESİR

Balıkesir, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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