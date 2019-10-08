Balıkesir merkezli FETÖ operasyonu

Balıkesir
merkezli 4 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) finans desteği sağladıkları iddiasıyla 5 şüpheli gözaltına alındı.
Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında, terör örgütüne finans desteği sağladıkları ve örgütün esnaf yapılanmasında yer aldıkları öne sürülen, aralarında sözde bölge öğrenci sorumlusunun da bulunduğu 5 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince Balıkesir, İstanbul, Bilecik ve Ağrı'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda 5 zanlı yakalandı.
Şüphelilerin, esnaftan "himmet" adı altında para topladığı ve kod isim kullandığı da tespit edildi.