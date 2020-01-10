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Balıkesir merkezli FETÖ operasyonunda 6 kişi gözaltına alındı

Balıkesir merkezli 5 ilde Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda "talebe mesulü" ve "mahrem imam" oldukları iddiasıyla 6 şüpheli gözaltına alındı.

10.01.2020 12:32 | Son Güncelleme: 10.01.2020 12:32Balıkesir merkezli FETÖ operasyonunda 6 kişi gözaltına alındı
merkezli 5 ilde Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda "talebe mesulü" ve "mahrem imam" oldukları iddiasıyla 6 şüpheli gözaltına alındı.
Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ'ye yönelik soruşturma kapsamında örgütte "talebe mesulü" ve "mahrem imam" olarak faaliyet yürüttükleri öne sürülen, aralarında sözleşmesi biten astsubay, aktif çalışan araştırma görevlisi, öğretmen ve astsubay ile serbest meslek sahiplerinin bulunduğu 6 zanlı hakkında yakalama kararı verildi.
Harekete geçen Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Balıkesir, Amasya, Burdur, İstanbul ve İzmir'de belirlenen adreslere düzenledikleri operasyonda 6 şüpheliyi yakaladı.
Zanlıların, örgütün askeri sınavı kazanmalarını sağladığı öğrencileri okulların bulunduğu illere götürerek sözde örgüt imamlarına teslim edip irtibat sağladıkları öne sürüldü.

Balıkesir, Güncel

Kaynak: AA

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