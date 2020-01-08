Haberler » Güncel » Balıkesir merkezli FETÖ operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı - Haber

Balıkesir merkezli FETÖ operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı

Balıkesir merkezli 4 ilde Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda 6 zanlı yakalandı.

08.01.2020 11:08 | Son Güncelleme: 08.01.2020 11:08 Balıkesir merkezli FETÖ operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı
merkezli 4 ilde Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda 6 zanlı yakalandı.
Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığınca, terör örgütünün gizli haberleşme uygulaması ByLock kullandıkları tespit edilen, aralarında öğretmen, tıp fakültesi öğrencisi ve market sahibinin de bulunduğu 7 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince Balıkesir'in yanı sıra İstanbul, İzmir ve Tokat'ta belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Operasyonda, şüphelilerden 6'sı gözaltına alındı. Yurt dışında olduğu anlaşılan diğer zanlı ile ilgili çalışma ise sürüyor.

Balıkesir, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

12:05   Yakalandığında cinayeti 'zevk için işlediğini söyleyen sanık, yine 'kaza' dedi - Haber
12:05   Kalp krizinden ölümde ihmal iddiasına soruşturma - Haber
12:05   Hamaney: "Süleymani cesur bir adamdı" - Haber
12:01   Oğuzeli Belediyesi EBYS uygulamasına geçti - Haber
12:01   Ulaşım projeleri hayatı kolaylaştırdı - Haber
11:22   İran'ın saldırısı sonrası Amerika'nın HAARP sistemini devreye soktuğu iddia edildi - Haber
11:04   Odun toplarken renkli taşı gören genç, bilim adamlarına taşın fotoğrafını attı - Haber
00:15   İlk Türk askeri birlikleri Libya'ya ulaştı! TSK, radar ve hava savunma sistemi de gönderdi - Haber
22:53   İDO ve BUDO yarın yapılacak bazı seferlerini iptal etti - Haber
22:03   Melih Gökçek'in Mansur Yavaş'ı eleştirdiği paylaşımı, 3 sene öncesine ait çıktı - Haber
8.01.2020 12:07:57