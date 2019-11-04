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Balıkesir merkezli FETÖ operasyonunda gözaltına alınan 8 zanlı adliyede

Balıkesir merkezli 5 ilde Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı.

04.11.2019 10:09
Balıkesir merkezli 5 ilde Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı.
Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığınca, terör örgütünün kriptolu haberleşme programı "ByLock"u kullandıkları iddia edilen 11 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.
Karar üzerine harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, Balıkesir, İzmir, Aydın, Bayburt ve Osmaniye'de belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Şüphelilerden 8'ini gözaltına alan ekipler, diğerlerinin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.
Balıkesir merkezli FETÖ operasyonunda gözaltına alınan 8 zanlı adliyede

Balıkesir, Güncel

Kaynak: AA


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