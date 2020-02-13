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Balıkesir merkezli FETÖ operasyonunda yakalanan 24 şüpheli serbest bırakıldı

Balıkesir merkezli 11 ilde Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) adliye ve ceza infaz kurumlarındaki yapılanmasına yönelik operasyonda gözaltına alınan 24 şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

13.02.2020 21:10 | Son Güncelleme: 13.02.2020 21:10Balıkesir merkezli FETÖ operasyonunda yakalanan 24 şüpheli serbest bırakıldı
merkezli 11 ilde Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) adliye ve ceza infaz kurumlarındaki yapılanmasına yönelik operasyonda gözaltına alınan 24 şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince 4 Şubat'ta yakalanarak adliyeye sevk edilen şüphelilerin sorguları tamamlandı.
Şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığınca, terör örgütünün "adliye mahrem imamları" ile irtibatlı oldukları iddia edilen icra müdür yardımcısı, infaz koruma memuru ve zabıt katiplerinin yanı sıra "polis adliye mahrem imamı" oldukları öne sürülen zanlılar hakkında 4 Şubat'ta yakalama kararı çıkarılmıştı.

Balıkesir, İstanbul, İzmir, Ankara, Kahramanmaraş, Kilis, Gaziantep, Bursa, Bilecik, Osmaniye ve Çanakkale'de gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda 24 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Balıkesir, Güncel

Kaynak: AA

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