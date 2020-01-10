Haberler » Güncel » Balıkesir merkezli FETÖ operasyonunda yakalanan 6 şüpheli adliyeye sevk edildi - Haber

Balıkesir merkezli FETÖ operasyonunda yakalanan 6 şüpheli adliyeye sevk edildi

Balıkesir merkezli 4 ilde Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda gözaltına alınan 6 zanlı adliyeye sevk edildi.

10.01.2020 09:32 | Son Güncelleme: 10.01.2020 09:32Balıkesir merkezli FETÖ operasyonunda yakalanan 6 şüpheli adliyeye sevk edildi
merkezli 4 ilde Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda gözaltına alınan 6 zanlı adliyeye sevk edildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince yakalanan şüphelilerin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Zanlılar sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.
Yurt dışında olduğu belirlenen firari şüpheliyle ilgili çalışmalar sürüyor.
Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığınca, terör örgütünün gizli haberleşme uygulaması ByLock'u kullandıkları tespit edilen, aralarında öğretmen, tıp fakültesi öğrencisi ve market sahibinin de bulunduğu 7 zanlı hakkında 8 Ocak'ta yakalama kararı çıkarılmış, 6 şüpheli Balıkesir'in yanı sıra İstanbul, İzmir ve Tokat'ta belirlenen adreslere eş zamanlı düzenlenen operasyonla yakalanmıştı.

Emniyet Müdürlüğü, Balıkesir, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

10:50  Rakka ve Haseke DEAŞ'tan sonra PKK yuvası oldu - Haber
10:50  Tanker ve trol teknesinin çarpışmasında yaralananlar hastaneye kaldırıldı - Haber
10:50  Mersin'de 746 parça tarihi eser ele geçirildi, bir şüpheli yakalandı - Haber
10:45  Çakır'dan 10 Ocak mesajı - Haber
10:45  Türk Patent ve Marka Kurumu Başkanı Prof. Dr. Habip Asan, üretimin önemine vurgu yaptı - Haber
10:36  "Birader öğretmen misin" sözleriyle gündem olan Vali, öğrencilerle kar topu oynadı - Haber
10:29  Son dakika: İstanbul'da bir okulun alt katında bulunan dükkanda yangın paniği - Haber
10:20  Drift yapan 5 sürücüye 30 bin 705 lira ceza kesildi - Haber
08:22  Son dakika: Rumelifeneri açıklarında balıkçı teknesi battı: 3 balıkçı aranıyor - Haber
08:19  Şaka olsun diye yeğeniyle ölüm videosu çekti, şaka videosundaki gibi can verdi - Haber
10.01.2020 10:51:16