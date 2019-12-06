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Balıkesir merkezli FETÖ/PDY operasyonunda 8 zanlı yakalandı

Balıkesir merkezli 5 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı.

06.12.2019 21:24 | Son Güncelleme: 06.12.2019 21:24Balıkesir merkezli FETÖ/PDY operasyonunda 8 zanlı yakalandı
merkezli 5 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı.
Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığınca, örgütün gizli haberleşme programı "ByLock" kullandığı tespit edilen, aralarında muvazzaf astsubay ve uzman çavuş ile Balıkesir Üniversitesi öğretim üyesi bir profesörün de bulunduğu 8 zanlı hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
Şüpheliler, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Balıkesir, İstanbul, Ankara, İzmir ve Bursa'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda yakalandı.

Balıkesir, Güncel

Kaynak: AA

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