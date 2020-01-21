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Balıkesir merkezli FETÖ/PDY operasyonunda 9 gözaltı

Balıkesir merkezli 8 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) adliye ve ceza infaz kurumlarındaki yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı çıkarılan 10 şüpheliden 9'u yakalandı.

21.01.2020 13:20 | Son Güncelleme: 21.01.2020 13:20Balıkesir merkezli FETÖ/PDY operasyonunda 9 gözaltı
merkezli 8 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) adliye ve ceza infaz kurumlarındaki yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı çıkarılan 10 şüpheliden 9'u yakalandı.
Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, aralarında adliye mahrem imamlarıyla irtibatları olduğu iddia edilen icra müdür yardımcısı, infaz koruma memuru ve mübaşirin de bulunduğu şüpheliler hakkında yakalama kararı verildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Balıkesir, Ankara, Niğde, Elazığ, İstanbul, Kahramanmaraş, Mersin ve Diyarbakır'da 10 şüphelinin yakalanması için eş zamanlı operasyon başlattı.
Operasyonda, 10 şüpheliden 9'u gözaltına alındı. Bir kişinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Balıkesir, Güncel

Kaynak: AA

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