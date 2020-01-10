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Balıkesir merkezli FETÖ soruşturmasında 6 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı

Balıkesir merkezli Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması kapsamında, "talebe mesulü" ve "mahrem imam" oldukları gerekçesiyle 6 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

10.01.2020 10:10 | Son Güncelleme: 10.01.2020 10:10Balıkesir merkezli FETÖ soruşturmasında 6 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı
merkezli Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması kapsamında, "talebe mesulü" ve "mahrem imam" oldukları gerekçesiyle 6 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığınca terör örgütü FETÖ'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, örgüt içerisinde "talebe mesulü" ve "mahrem imam" olarak faaliyet yürüttükleri belirlenen, aralarında sözleşmesi biten astsubay ile aktif görev yapan araştırma görevlisi, öğretmen ve astsubay ve serbest meslek çalışanlarının bulunduğu 6 zanlı hakkında yakalama kararı verildi.
Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Balıkesir, Amasya, Burdur, İstanbul ve İzmir'de belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon başlattı.

Balıkesir, Güncel

Kaynak: AA

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