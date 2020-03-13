Balıkesir Milli Eğitim Müdürlüğünden koronavirüs uyarısı
Balıkesir İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Yıldız, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında okulların tatil edilmesine ilişkin, velilerin çocuklarını kapalı alanlardan uzak tutmalarını istedi.
13.03.2020 13:36 | Son Güncelleme: 13.03.2020 13:36
Balıkesir İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Yıldız, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında okulların tatil edilmesine ilişkin, velilerin çocuklarını kapalı alanlardan uzak tutmalarını istedi.
Yıldız, Balıkesir Milli Eğitim Müdürlüğünde gazetecilere yaptığı açıklamada, okulların tatil edilmesiyle 20 ilçedeki okulların dezenfektesine devam edileceğini söyledi.
Öğrencilere tatil süresince istirahat etmeleri, kitap okumalarını, müzik dinlemelerini, ve bireysel anlamda spor yapmaları tavsiyesinde bulunan Yıldız, şöyle konuştu:
"Velilerimiz çocuklarını kapalı alanlardan uzak tutmalı. Öğretmenlerimiz ise il dışına çıkmamalı. Buradaki amaç öğrencileri bu tehlikeden korumak. Bu anlamda ciddi adımlar atıldığı için Cumhurbaşkanlığı nezdinde Sağlık Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığımıza teşekkür ediyorum. Hepsi bizim ve öğrencilerin sağlığı adına gerçekleştirilen adımlar. Uzaktan eğitim sürecinde müfredat nedeniyle geride kalan öğrenciler için okullar açıldıktan sonra etütler ve telafi süreciyle iyileştirilmiş eğitim gerçekleştirilecek."
Yıldız, Balıkesir Milli Eğitim Müdürlüğünde gazetecilere yaptığı açıklamada, okulların tatil edilmesiyle 20 ilçedeki okulların dezenfektesine devam edileceğini söyledi.
Öğrencilere tatil süresince istirahat etmeleri, kitap okumalarını, müzik dinlemelerini, ve bireysel anlamda spor yapmaları tavsiyesinde bulunan Yıldız, şöyle konuştu:
"Velilerimiz çocuklarını kapalı alanlardan uzak tutmalı. Öğretmenlerimiz ise il dışına çıkmamalı. Buradaki amaç öğrencileri bu tehlikeden korumak. Bu anlamda ciddi adımlar atıldığı için Cumhurbaşkanlığı nezdinde Sağlık Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığımıza teşekkür ediyorum. Hepsi bizim ve öğrencilerin sağlığı adına gerçekleştirilen adımlar. Uzaktan eğitim sürecinde müfredat nedeniyle geride kalan öğrenciler için okullar açıldıktan sonra etütler ve telafi süreciyle iyileştirilmiş eğitim gerçekleştirilecek."
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Kaynak: AA
Etiketler : Yakup Yıldız, Balıkesir, Güncel
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