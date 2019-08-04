Haberler» Güncel» Haber

"Balıkesir Motosiklet Festivali"

10Riders Balıkesir Motosiklet Kulübünce bu yıl 9'uncusu düzenlenecek olan "Balıkesir Motosiklet Festivali" çeşitli etkinliklerle sürüyor.

04.08.2019 13:51
10Riders Balıkesir Motosiklet Kulübünce bu yıl 9'uncusu düzenlenecek olan "Balıkesir Motosiklet Festivali" çeşitli etkinliklerle sürüyor.
Cunda Adası'nda yapılan ve Türkiye'nin her yerinden motosiklet tutkunlarının geldiği festivalde, çadır kamplar yapılarak ödüllü yarışmalar düzenleniyor.
Festival kapsamında, Doğukan Manço ve Fatma Turgut konser verdi, konseri izlemeye gelen yerli ve yabancı misafirler doyasıya eğlendi.
10Riders Balıkesir Motosiklet Kulübü Başkanı Özgür Candan, festivale Türkiye'nin yanı sıra yurt dışından da katılımların olduğunu söyledi.
Rusya, Almanya ve Yunanistan'dan da konukların olduğunu belirten Candan, "Bu sene çok ciddi kalabalık oldu, her yer çadır. Her yer motosiklet tutkunu dostlarımızla dolu. Çok güzel ve heyecanlı yarışmalarımız da oluyor. Bir arada olabilmenin mutluluğunu yaşıyoruz." diye konuştu.

Cunda Adası, Motosiklet, Balıkesir, Türkiye, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
15:36   Rus askeri kurtarma gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti
15:36   MUĞLA KÖYLÜLER ÇELİK, ŞEHİRLİLER İSE BAKIR TENCEREYE DÖNÜŞ YAPTI
15:36   ŞANLIURFA TEL ÖRGÜLERE SIKIŞAN KÖPEĞİ İTFAİYE KURTARDI
15:34   Emniyet ve MİT'in İstanbul'da düzenlediği ortak operasyonla, gri kategoride aranan MLKP'li iki...
15:33   Kurban pazarlarında bayram öncesi yoğunluk
15:33   DHA YURT BÜLTENİ-12
15:31   30 düzensiz göçmen yakalandı