10Riders Balıkesir Motosiklet Kulübünce bu yıl 9'uncusu düzenlenecek olan "Balıkesir Motosiklet Festivali" çeşitli etkinliklerle sürüyor.Cunda Adası'nda yapılan ve Türkiye 'nin her yerinden motosiklet tutkunlarının geldiği festivalde, çadır kamplar yapılarak ödüllü yarışmalar düzenleniyor.Festival kapsamında, Doğukan Manço ve Fatma Turgut konser verdi, konseri izlemeye gelen yerli ve yabancı misafirler doyasıya eğlendi.10Riders Balıkesir Motosiklet Kulübü Başkanı Özgür Candan, festivale Türkiye'nin yanı sıra yurt dışından da katılımların olduğunu söyledi.Rusya, Almanya ve Yunanistan'dan da konukların olduğunu belirten Candan, "Bu sene çok ciddi kalabalık oldu, her yer çadır. Her yer motosiklet tutkunu dostlarımızla dolu. Çok güzel ve heyecanlı yarışmalarımız da oluyor. Bir arada olabilmenin mutluluğunu yaşıyoruz." diye konuştu.