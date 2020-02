Balıkesir nişanlısını öldüren ceyda malay: o artık bize zarar veremeyecek

Nişanlısını öldüren Ceyda Malay: O artık bize zarar veremeyecekBALIKESİR'in Edremit ilçesinde, kendisine şiddet uyguladığını ve tehdit ettiğini öne sürdüğü nişanlısı Gökhan Evinç'i (28) pompalı tüfekle vurarak Ceyda Malay (26), ilk kez hakim karşısına çıktı. Malay ifadesinde, "Beni yine dövmeye başladı. Bende odada bulunan tüfeği alarak evden çıkması konusunda kendisini uyardım. Tüfek ateş aldı ve sobanın üzerine devrildi. Sesi duyunca annem geldi ve ona, 'Anne, o artık bize veremeyecek' dedim. Sonrasında ambulansı ve babamı aradık" dedi. Mahkeme, Malay'ın tutukluluk halinin devamına karar verip, duruşmayı erteledi.Olay, geçen yıl 13 Ocak'ta Edremit ilçesi Darsofa Mahallesi Akçeşme Caddesi'nde meydana geldi. Ceyda Malay, evine gelen nişanlısı Gökhan Evinç ile tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine iddiaya göre Evinç, Ceyda Malay'a şiddet uyguladı. Malay, babasına ait pompalı tüfeği alıp, Evinç'i vurarak öldürdü. Olayın ardından polise teslim olan Malay, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.Olayla ilgili açılan davanın ilk duruşması bugün görüldü. Duruşmaya tutuklu sanık Ceyda Malay, Malay'ın avukatı Gizem Berceste Olgun, Malay'ın yakınları, Evinç'in yakınları ve ailenin avukatı katıldı. İlk kez hakim karşısına çıkan Ceyda Malay, Evinç'in kendisini ailesine zarar vermekle tehdit ettiğini, Evinç tarafından sürekli darp ve tehdit edildiğini öne sürerek, şunları söyledi:"Lise dönemimden beri tehditleri devam ediyordu. Sonrasında cezaevine girdi. Ben de kendi isteğimle 2014 yılında başka birisiyle evlendim. O sırada büyük ihtimal cezaevindeydi, çünkü çevrede yoktu. Ama ondan sonra tanımadığım insanlarla bana mesajlar göndermeye başladı. Sonrasında mahalleden ortak tanıdığımız insanlarla 'Boşuna evlenmesin, çıkınca onu öldüreceğim. Onu ben seviyorum' diye tehditler gönderdi. Son 3- 4 aydır anlaşmazlıklar nedeniyle ayrı yaşadığım eşime 2016 yılında boşanma davası açarak ayrıldım. O dönem Gökhan'da cezaevinden çıkmış ya da buraya gelmiş, tam olarak bilmiyorum. Ben de Burhaniye'deki iş yerimden çıktıktan sonra Akçay'da işlettiği büfeye akşamları babama yardıma gidiyordum. Hatta birkaç defa arabamı takip edip üzerine bira şişeleri bıraktı. Sonradan 'ben bıraktım' diye işaret etti. Sonrasında birkaç defa önümü kesti. 'Eninde sonunda seni kaçıracağım' diye söylemleri oldu."MALAY: TÜFEĞİN DOLU OLDUĞUNU BİLE BİLMİYORDUMİlerleyen günlerde Evinç'in kendisini ailesiyle tehdit etmeye devam edip, yüzük takmaya zorladığını ileri süren Ceyda Malay, olaydan önceki gün ise evde bulunan ilaçları içerek intihar ettiğini anlattı. Gökhan Evinç'in kendisini tehdit edip, polise verdiği ifadesini değiştirttiğini söyleyen Malay, "'İnfazım var. Bütün ailene zarar veririm' diyerek polise onun yüzünden intihar ettiğimi söyletmedi. Ertesi gün ailem olaylardan habersiz şekilde benim bunalımda olduğumu düşünerek kahvaltıya çağırdı. Kahvaltının ardından babam evden çıktı, babaanneme gitti. Annemde mutfağa geçerek kapıyı kapattı. Sonrasında beni yine dövmeye başladı. Ben de odada bulunan tüfeği alıp, evden çıkması konusunda kendisini uyardım. Tüfeğin dolu olduğunu bile bilmiyordum. Tüfek ateş aldı ve sobanın üzerine devrildi. Sesi duyunca annem geldi ve ona, 'Anne, o artık bize veremeyecek' dedim. Sonrasında ambulansı ve babamı aradık" dedi.Ceyda Malay'ın ifadesinin ardından Burhaniye Ağır Ceza Mahkemesi, tutukluluk halinin devamına karar verip, duruşmayı 12 Mayıs'a erteledi.'CEYDA MALAY, KENDİNİ SAVUNMUŞTUR'Ceyda Malay'ın avukatı Gizem Berceste Olgun, mahkeme çıkışında yaptığı açıklamada şunları söyledi:"Ceyda Malay maruz kaldığı darp, tehdit gibi yaşadığı kötü olaylara karşılık, yaşamını savunmak için davanın konusu olan eylemi gerçekleştirmiştir. Ne yazık ki Ceyda Malay'ın bu olayı gerçekleştirmesine sebep olan şahıs, daha önce birkaç cinayetten sabıkası olan, sicili temiz olmayan, saldırmaya ve tehdide meyilli bir kişidir. Dolayısıyla şiddet eğilimli olan bu kişinin, Ceyda Malay'ı defalarca öldürmekle tehdit ettiği, kendisinin günlüklerinden de anlaşılmıştır. Dolayısıyla Ceyda Malay yaptığı eylemle kendi hayatını savunmuştur. Biz kendisinin tahliyesini talep ettik."'ADALETİN YERİNE GELECEĞİNE İNANIYORUM'Ceyda Malay'ın annesi Canan Seyhan, mahkemenin ertelendiğini, bir dahaki duruşmadan güzel bir karar çıkması yönünde umutlu olduklarını belirterek, "Adaletin yerine geleceğine inanıyorum. Kızım bunu bilerek isteyerek yapmadı" diye konuştu.Malay'ın kız kardeşi Ceren Malay, kardeşinin yolda gördüğü bir canlıya bile aylarca aç kalmasın diye evinde baktığını söyleyerek, "Kardeşimin serbest kalmasını istiyordum. Kardeşim şiddet ve tehdit görmeseydi kimseyi öldüremezdi. Benim kardeşim yolda gördüğü tavuğu bile alıp beslerdi. Kardeşim insana değil, tavuğa bile kıyamayan bir insandı" dedi.KÖRFEZ BAĞIMSIZ KADIN DAYANIŞMASI: HEPİMİZ SUÇLUYUZMahkeme boyunca Ceyda Malay'ı yalnız bırakmayan Körfez Bağımsız Kadın Dayanışması grubu üyesi kadınlar, mahkeme çıkışında basın açıklaması yaptı. Grup adına açıklamayı okuyan Süheyla Doğan, şunları söyledi:"Edremit'in Darsofa Mahalllesi'nde bir süredir bir trajedi yaşanmaktaydı. Kimse görmedi. Kimse görmek istemedi. Kimse sahip çıkmadı. Herkes suçlu. Hepimiz suçluyuz. Ceyda'yı anne ve babasını da öldürmekle tehdit eden Gökhan Evinç'in tehditleri üzerine Ceyda, Gökhan Evinç'i karakola şikayet etti. Karakoldan da sonuç alamayan Ceyda, Gökhan'ın tehditleri nedeniyle yüzük takmak zorunda kaldı. Gökhan tarafından elinden telefonu alınan, sokağa çıkması, arkadaşlarıyla konuşması yasaklanan Ceyda'nın hayatı zindan oldu. Kapana kısıldı. İşine gidemedi. Basında yer alan haberlere ve Ceyda'nın yakınlarının beyanlarına göre, Gökhan Evinç'in cinayet gibi bir sürü sabıkası var. Gökhan Evinç gibiler ortalıkta dolaştıkça, sistem tarafından beslendikçe, kadına yönelik şiddet ve tehditler karşısında kolluk kuvvetleri gereken tedbirleri almadıkça daha kaç Ceyda'nın yaşamı kararacak? Ceyda'ya da sahip çıkıyoruz. Ceyda yalnız değil. Ceyda cinayet işlemedi, kendi ve yakınlarının hayatını savundu. Ceyda meşru müdafaada bulundu. Balıkesir Valiliği'ni ve yerel yönetimleri kadına yönelik şiddetin önlenmesi konusunda gerekli önlemleri almak ve kadın örgütleri ile iş birliği içinde somut projeler uygulamak, her ilçede kadın danışma merkezleri açmak ve şiddet mağduru kadınlara sahip çıkmak, onları korumak ve kollamak üzere göreve çağırıyoruz. Ceyda'nın davasını takip ediyoruz, Ceyda'ya özgürlük istiyoruz. Yaşamını savunmak zorunda kalan kadınlar değil, Kadın katilleri cezalandırılsın."CEYDA'NIN GÜNLÜK NOTLARI: ŞİDDET KÖTÜ, HEM DE ÇOK KÖTÜGökhan Evinç'i öldüren Ceyda Malay, evinde ortaya çıkan yazdığı günlükte yaşadıklarını şöyle anlatıyor:"Yaşamakla hayatta kalmanın arasında nefes alıp veriyorum sadece. Vücudumun her gün başka bir yerinde morluk ve şişlikler ile boğuşuyorum. Şiddet kötü. Hem de çok kötü. Hayatımda gördüğüm en dengesiz insan o. Gökhan! Bugün önce yüzüme tokat atıp ayaklarımı tekmeleyip sonra da bu yaptıkları için buz arayan dövüp dövüp ağlamama bile izin vermeyen insan. Kader'lerle buluştuk bugün. Hayatımda sayılı gördüğüm insan bile bugün bana 'senin için çok üzülüyorum' dedi. Bunlar çok canımı yakıyor. Artık. Hayatımı bu dengesiz insanla nasıl devam ettireceğim hiçbir fikrim yok. Keşke her şeyimde arkamda duran bir babam ve bir abim olsaydı."