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BALIKESİR OTOBÜS YANGININDA ÖLEN İLHAN ADALI, TOPRAĞA VERİLDİ

BALIKESİR'in İvrindi ilçesinde iki gün önce hareket halindeyken alev alan yolcu otobüsünde yaşamını yitiren İlhan Adalı'nın (71) cenazesi, Edremit ilçesinde toprağa verildi.

04.08.2019 16:00
BALIKESİR OTOBÜS YANGININDA ÖLEN İLHAN ADALI, TOPRAĞA VERİLDİ
BALIKESİR'in İvrindi ilçesinde iki gün önce hareket halindeyken alev alan yolcu otobüsünde yaşamını yitiren İlhan Adalı'nın (71) cenazesi, Edremit ilçesinde toprağa verildi.
Balıkesir- Edremit karayolunda 2 Temmuz Cuma günü, Ankara yönüne giden Nihat Demir (48) yönetimindeki 06 LK 794 plakalı Kamil Koç firmasına ait yolcu otobüsü, İvrindi ilçesi Gökçeyazı Mahallesi mevkisinde seyir halindeyken alev aldı. Yangında 1'i çocuk 5 kişi öldü, 15 kişi de yaralandı.
Ölenlerden İlhan Adalı'nın cenazesi, dün Bursa Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsinin ardından ailesine teslim edildi. Edremit'e getirilen İlhan Adalı'nın cenazesi, bugün Şentürkler Camiinde öğle namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası Edremit Yeni Mezarlık'ta toprağa verildi.

Balıkesir, İvrindi, Edremit, Güncel

Kaynak: DHA

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