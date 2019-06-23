23.06.2019 01:03
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BALIKESİR Otomobilin çarptığı Afgan genç ağır yaralandı

Otomobilin çarptığı Afgan genç ağır yaralandıBALIKESİR'in Edremit ilçesinde, otomobilin çarpıp kaçtığı 21 yaşındaki bisikletli Afgan genç ağır yaralandı.

Otomobilin çarptığı Afgan genç ağır yaralandı
BALIKESİR'in Edremit ilçesinde, otomobilin çarpıp kaçtığı 21 yaşındaki bisikletli Afgan genç ağır yaralandı.
Olay, saat 19.30 sıralarında Edremit ilçesine bağlı Tuzcumurat Mahallesi Eski Depboy Caddesi girişinde meydana geldi. İddiaya göre ara yoldan çıkan otomobil, bisikletiyle eve giden Afgan gence çarptı. Otomobil sürücüsü olay yerinden kaçarken, genç ise ağır yaralandı. Yaralı genç, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Edremit Devlet Hastanesi 'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Afgan gencin bilincinin kapalı olduğu ve hayati tehlikesinin sürdüğü bildirildi. Afgan gencin gündelik işlerle hayatını geçindirmeye çalıştığı ve kimsesinin olmadığı öğrenildi.
Polis , kaçan otomobil sürücüsünün kimliği ve plakasının belirlenmesi için çalışma başlattı.BALIKESİR Otomobilin çarptığı Afgan genç ağır yaralandı
Kaynak: DHA
Edremit , Güncel

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