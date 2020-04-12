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BALIKESİR Özel izinle sokak hayvanlarını besliyor

Özel izinle sokak hayvanlarını besliyorBALIKESİR'in Edremit ilçesinde sokak hayvanlarını beslemek için polisten izin alan Gürbüz Engin, motosikletiyle gezerek, kedi ve köpeklere yiyecek veriyor.

12.04.2020 17:31 | Son Güncelleme: 12.04.2020 17:37
Özel izinle sokak hayvanlarını besliyor
BALIKESİR'in Edremit ilçesinde sokak hayvanlarını beslemek için polisten izin alan Gürbüz Engin, motosikletiyle gezerek, kedi ve köpeklere yiyecek veriyor.
Türkiye genelinde 31 ilde uygulanan sokağa çıkma yasağı nedeniyle sokak hayvanlarının aç kalmaması için vatandaşlar da bireysel olarak çaba gösteriyor. Edremit'in turistik Altınkum Mahallesi'nde her gün sokak hayvanlarını besleyen Gürbüz Engin, sokağa çıkma yasağının ardından özel izin alarak besleme çalışmalarına devam ediyor. Motosikletiyle cadde cadde, sokak sokak gezen Engin, kedi ve köpeklere mama dağıtıyor.
Özellikle yerleşim yeri dışındaki hayvanları beslediğini söyleyen Gürbüz Engin, sokağa çıkma yasağıyla birlikte şehir içindeki sokak hayvanlarının da aç kalacağını düşünerek, mama dağıtımı yaptığını söyledi. Engin, 'Bu bölgede genellikle yerleşim yeri dışındaki hayvanları doyurmak için her gün çıkıyordum. En son gece yasaktan önce çıktım, doyurdum. Fakat yasak başlayınca dün çıkamadım. Bugün de aç kalacaklarını düşünerek, 155'i arayıp izin istedim. Sağ olsunlar, ismimi alarak izin verdiler. Bu izinle çıkarak bugünkü beslemeleri yapıyorum. Burada yaklaşık 25 kedi ve 25 köpeği besledim. Şimdi de araziye doğru gidiyorum' dedi.
'HOR GÖRMESİNLER İSTİYORUM'
Bazı vatandaşların sokak hayvanlarını beslemesine karşı çıktığını ve bu durumun kendisini üzdüğünü söyleyen Engin, sözlerini şu şekilde sürdürdü:
'Eğer bir şeyler kötü gidiyorsa sebebi biziz. Bunun için elimizden geldiğince kötü giden şeyleri önlemek lazım. Onun için de çevreye duyarlı olmak lazım. Bunlarda çevrenin bir parçası. Yani bazı şeyler kayboldukça, bazı şeyler kötü gitmeye başlıyor. Kimi insanlar sokak hayvanlarını sevmeyebilir ancak en azından hor görmesinler istiyorum. Sevenlere, bakanlara tepki göstermesinler. Bunlarla yaşamayı öğreneceğiz. Bu dünyaya böyle geldik, bunlarla yaşayacağız. Yaşamazsak da felaketler bizi bekliyor' dedi. BALIKESİR Özel izinle sokak hayvanlarını besliyor

Kaynak: DHA

Etiketler: Türkiye, Edremit, Güncel
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